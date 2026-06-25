Где дешевле нанимать работников в Европе или США: что показало исследование Сегодня 09:05 — Личные финансы

Работники в офисе

Из-за более высоких зарплат американские специалисты часто обходятся компаниям дороже, чем европейские коллеги. Об этом свидетельствует исследование компании Payoneer.

Специалисты проанализировали расходы на трудоустройство маркетинг-менеджеров в шести городах США и шести городах Европы. Для этого исследователи использовали два сценария: одинаковую зарплату в размере 75 тысяч долларов для всех городов и средние рыночные зарплаты в каждой локации.

При анализе учитывались только обязательные налоги и взносы работодателей. Дополнительные бонусы, льготы, расходы на рекрутинг или другие компенсации в расчеты не включались.

При одинаковой зарплате Европа обходится дороже

Если работнику повсюду платить одинаковые 75 тыс. долларов в год, работодатели в Европе будут тратить гораздо больше. В среднем дополнительные расходы на обязательные взносы составляют 22629 долларов против 8881 доллара в США.

Самым дорогим городом стал Париж. Здесь работодатель должен дополнительно уплатить 34 753 доллара взносов, что более чем в четыре раза превышает средний показатель американских городов.

Ближайшим к американской модели оказался Дублин, где взносы работодателей значительно ниже, чем в других европейских странах.

Американские работники получают больше «на руки»

За зарплаты в 75 тысяч долларов работники во всех американских городах получают больше чистого дохода, чем их коллеги в Европе.

Самый высокий показатель зафиксировали в Нэшвилле — более 61,5 тыс. долларов после уплаты налогов. Для сравнения, в Лондоне работник получает около 53,7 тыс. долларов, а в Берлине — всего 44,6 тыс. долларов.

Исследователи отмечают, что высокие затраты работодателя не всегда означают более высокий доход работника. К примеру, в Амстердаме компания тратит существенно больше, чем в Мадриде, но сотрудник получает почти одинаковую сумму «на руки».

Выше зарплаты в США меняют картину

Когда аналитики перешли к реальным рыночным зарплатам, результаты изменились. В среднем маркетинг-менеджеры в США зарабатывают 91 833 доллара в год, тогда как в Европе — 66 375 долларов. Разница составляет 38%.

Именно поэтому многие европейские города оказались дешевле для работодателей, несмотря на более высокие налоги и взносы.

Самым дорогим городом стал Сан-Франциско, где общая стоимость работника составляет 118 720 долларов в год. В то же время Мадрид, Лондон, Берлин и Дублин обходятся дешевле, чем Нэшвилл — самый дешевый американский город в исследовании.

Особое внимание аналитики обратили на Париж. Несмотря на то, что средняя зарплата маркетинг-менеджера там ниже, чем в Нэшвилле, общая стоимость работника для работодателя выше.

Причина — значительные обязательные взносы, уплачиваемые работодателями во французскую систему социального страхования. Именно они перекрывают преимущество от более низкой зарплаты.

Главные выводы исследования

Исследование показало, что универсального ответа на вопрос о том, где дешевле нанимать работников, не существует.

При одинаковых зарплатах Европа действительно обходится дороже из-за высоких социальных взносов. Однако если учитывать реальные рыночные зарплаты, большинство европейских городов становятся дешевле американских.

Также аналитики отмечают: расходы работодателя и фактический доход работника не всегда связаны между собой. Поэтому при планировании международного найма компаниям следует отдельно анализировать и затраты на работника, и то, сколько он будет реально получать после уплаты налогов.

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