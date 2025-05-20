ГБР задержало председателя ВВК за схему со взятками за перевод военных в тыл — Finance.ua
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ГБР задержало председателя ВВК за схему со взятками за перевод военных в тыл

Криминал
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ГБР задержало председателя ВВК за схему со взятками за перевод военных в тыл
ГБР задержало председателя ВВК за схему со взятками за перевод военных в тыл
Государственное бюро расследований задержало и уведомило о подозрении председателя военно-врачебной комиссии одного из медицинских учреждений Государственной пограничной службы Украины.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Установлено, что полковник медицинской службы организовал схему получения взяток при содействии в переводе военнослужащих из района боевых действий в тыловые подразделения.
По данным следствия, чиновник предлагал прибывающим на прохождение ВВК пограничникам «помощь» в оформлении медицинских документов. Речь шла о признании их ограниченно пригодными к военной службе, назначении отпусков по состоянию здоровья или направлении на лечение даже при отсутствии соответствующих клинических показаний.
Фото: dbr.gov.ua
Фото: dbr.gov.ua
Стоимость таких услуг зависела от состояния здоровья военных и сложности принятия нужного решения — от нескольких тысяч гривен до нескольких тысяч долларов США.
Правоохранители задержали злоумышленника при получении очередной части неправомерной выгоды. Во время обысков в служебных помещениях изъята медицинская документация, подтверждающая незаконные решения комиссии касательно конкретных военнослужащих.
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Идет расследование. Устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности и причастность других членов ВВК.
Офицер уведомлен о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
По материалам:
Finance.ua
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