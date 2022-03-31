ГБР инициирует национализацию имущества бизнесменов из россии и беларуси более чем на 260 миллионов — Finance.ua

ГБР инициирует национализацию имущества бизнесменов из россии и беларуси более чем на 260 миллионов Сегодня 18:37 — Казна и Политика ГБР инициирует национализацию имущества бизнесменов из россии и беларуси более чем на 260 миллионов, dbr.gov.ua Государственное бюро расследований инициировало национализацию имущества бизнесменов из россии и беларуси на более чем 260 миллионов гривен.
Об этом сообщает ДБР в Телеграме.
Работники ГБР во время оперативных мероприятий обнаружили в Ивано-Франковской области 176 железнодорожных вагонов и цистерн, владельцами которых являются бизнесмены из беларуси и россии. Стоимость имущества составляет около 264 млн грн", — говорится в сообщении.
Отмечается, что территориальное управление ГБР Львова обратилось к руководителю военно-гражданской администрации Львовской области с инициативой изъять и передать продукцию на нужды ВСУ.
Как сообщалось, Бюро экономической безопасности инициировало национализацию 400 российских и белорусских железнодорожных вагонов.
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