ГБР инициирует национализацию имущества бизнесменов из россии и беларуси более чем на 260 миллионов — Finance.ua

ГБР инициирует национализацию имущества бизнесменов из россии и беларуси более чем на 260 миллионов

Сегодня 18:37 — Казна и Политика

ГБР инициирует национализацию имущества бизнесменов из россии и беларуси более чем на 260 миллионов, dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований инициировало национализацию имущества бизнесменов из россии и беларуси на более чем 260 миллионов гривен.

Об этом сообщает ДБР в Телеграме

Работники ГБР во время оперативных мероприятий обнаружили в Ивано-Франковской области 176 железнодорожных вагонов и цистерн, владельцами которых являются бизнесмены из беларуси и россии. Стоимость имущества составляет около 264 млн грн", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что территориальное управление ГБР Львова обратилось к руководителю военно-гражданской администрации Львовской области с инициативой изъять и передать продукцию на нужды ВСУ.

Как сообщалось, Бюро экономической безопасности инициировало национализацию 400 российских и белорусских железнодорожных вагонов.

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