ГБР инициирует национализацию имущества бизнесменов из россии и беларуси более чем на 260 миллионов — Finance.ua
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ГБР инициирует национализацию имущества бизнесменов из россии и беларуси более чем на 260 миллионов

Сегодня 18:37Казна и Политика
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ГБР инициирует национализацию имущества бизнесменов из россии и беларуси более чем на 260 миллионовГБР инициирует национализацию имущества бизнесменов из россии и беларуси более чем на 260 миллионов, dbr.gov.ua
Государственное бюро расследований инициировало национализацию имущества бизнесменов из россии и беларуси на более чем 260 миллионов гривен.
Об этом сообщает ДБР в Телеграме.
Работники ГБР во время оперативных мероприятий обнаружили в Ивано-Франковской области 176 железнодорожных вагонов и цистерн, владельцами которых являются бизнесмены из беларуси и россии. Стоимость имущества составляет около 264 млн грн", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что территориальное управление ГБР Львова обратилось к руководителю военно-гражданской администрации Львовской области с инициативой изъять и передать продукцию на нужды ВСУ.
Как сообщалось, Бюро экономической безопасности инициировало национализацию 400 российских и белорусских железнодорожных вагонов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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