Джонсон анонсировал новые санкции против российских бизнесменов — Finance.ua

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Джонсон анонсировал новые санкции против российских бизнесменов

Сегодня 14:32Мир
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Великобритания сможет быстрее ввести санкции в отношении российских бизнесменов в связи с решением президента Владимира Путина вторгнуться в Украину. Новые правовые нормы будут направлены в парламент на следующей неделе, заявил премьер-министр Борис Джонсон.
Об этом сообщает Reuters.
На вопрос иностранных корреспондентов в Лондоне, почему Роман Абрамович, самый известный российский бизнесмен в Великобритании, который владеет футбольным клубом «Челси», не попал под санкции, Джонсон сказал, что правительство должно действовать осторожно.
«Никто из нас не хочет жить в стране, где государство может отобрать у вас ваш дом без очень большого бремени доказывания и надлежащей правовой процедуры», — сказал он в интервью, проведенном итальянской La Repubblica и другими газетами.
По его словам, санкции могут столкнуться «с кирпичной стеной адвокатов».
Великобританию критиковали за то, что она не так быстро вводила санкции против отдельных лиц, как Европейский Союз, США и Канада.
Джонсон сказал, что поправки к британскому законодательству об экономических преступлениях, которые должны быть представлены в парламент в понедельник, помогут правительству действовать быстрее.
«Главное в том, что сделает наш пакет в понедельник, заключается в том, что меры против отдельных олигархов в Европе, по сути, позволят нам поймать и их», — сказал он.

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Великобритания в четверг ввела санкции еще в отношении двух россиян — промышленника Алишера Усманова и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова.
Абрамович заявил в среду, что продаст футбольный клуб «Челси», и пообещал пожертвовать деньги от продажи на помощь жертвам войны в Украине.
По материалам: РБК-Україна
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