«Газпром» официально признал падение спроса на газ — Finance.ua

«Газпром» официально признал падение спроса на газ Сегодня 19:15 — Энергетика

«Газпром» официально признал падение спроса на газ

На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину «Газпром» официально признал падение спроса на газ.

Об этом говорится в отчете российского монополиста.

С начала 2022 года «Газпром», по предварительным данным, добыл 313,3 млрд кубометров газа, что на 17,1% (на 64,8 млрд. кубометров) меньше, чем в 2021 году. Спрос на газ компании с ГТС на внутреннем рынке за этот период снизился на 4,1% (на 7,2 млрд кубометров).

В «Газпроме» заявили, что ключевым фактором сокращения спроса на газ в мире стало снижение потребления газа в ЕС.

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«За девять месяцев текущего года, по первым предварительным оценкам и доступным оперативным данным, мировой спрос сократился примерно на 40 млрд кубометров. В этом снижении 75% или 30 млрд кубометров — это доля 27 стран ЕС. Потребление газа снизилось и в Великобритании: за указанный период — примерно на 5 млрд кубометров. Таким образом, общая доля стран ЕС и Великобритании в сокращении мирового спроса составляет почти 90%», — говорится в заявлении.

Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 86,9 млрд кубометров — на 40,4% (на 58,9 млрд кубометров) меньше, чем за тот же период 2021 года.

При этом в «Газпроме» отметил рост экспорта газа в Китай по газопроводу Сила Сибири в рамках двустороннего долгосрочного контракта с CNPC.

«Поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств. В сентябре зафиксировано два исторических максимума суточного объема экспорта за все время поставок», — говорится в сообщении.

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УНІАН По материалам:

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