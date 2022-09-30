Польша ввела санкции против структуры российского «Газпрома» — Finance.ua
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Польша ввела санкции против структуры российского «Газпрома»

Фондовый рынок
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Польша ввела санкции против структуры российского «Газпрома»
Польша ввела санкции против структуры российского «Газпрома»
Министерство внутренних дел Польши в четверг внесло в санкционный список компанию «Газпром экспорт», отвечающую за поставки российского газа в страны Европы.
Это следует из информации на сайте польского МВД.
«Газпром экспорт» работает в секторах экономики, обеспечивающих значительный источник доходов для правительства российской федерации, а следовательно, несет ответственность за материальную или финансовую поддержку деятельности, которая подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или создает угрозу их существованию", — говорится в пояснении к санкциям.
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Решение польского правительства означает, что все активы «Газпром экспорта» в Польше — в частности, акции газопровода «Ямал-Европа» — будут заморожены. Газ через него и так не транспортируется с мая из-за предыдущих санкций Польши.
Напомним, в апреле российский монополист «Газпром» полностью приостановил поставки газа польскому PGNiG в связи с отказом рассчитываться за газ в рублях вопреки контракту. Позже Польша досрочно разорвала контракт с «Газпромом».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Європейська правда
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