«Газпром» пригрозил санкциями «Нафтогазу» из-за нового арбитража — Finance.ua

«Газпром» пригрозил санкциями «Нафтогазу» из-за нового арбитража Сегодня 11:17 — Фондовый рынок

«Газпром» категорически отвергает все требования «Нафтогаза Украины» по инициированному компанией новому арбитражу из-за неуплаты средств за транспортировку природного газа по территории Украины, которые не были «погашены» вовремя и в полном объеме.

Об этом свидетельствует заявление российской компании в Telegram

«Нафтогаз Украины», не имея должных оснований, отказался выполнять свои транзитные обязательства через точку соединения «Сохрановка», а сам факт неоказания услуг признан украинской компанией. «Нафтогазу Украины» хорошо известно, что по соглашению от 30 декабря 2019 года невыполнение обязательств с его стороны означает отсутствие оплаты даже в случае заявления «Нафтогаза Украины» о форс-мажоре на территории Украины", — говорится в сообщении.

В «Газпроме» считают, что дальнейшие попытки «Нафтогаза Украины» добиваться рассмотрения арбитража могут привести к тому, что у российских органов государственной власти есть все основания для введения в отношении компании «Нафтогаз Украины» санкций.

«На практике это будет означать запрет для „Газпрома“ выполнять перед санкционными лицами обязательства по совершенным соглашениям, включая осуществление финансовых операций», — говорится в заявлении «Газпрома».

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