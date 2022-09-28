«Газпром» пригрозил санкциями «Нафтогазу» из-за нового арбитража — Finance.ua

«Газпром» пригрозил санкциями «Нафтогазу» из-за нового арбитража
«Газпром» категорически отвергает все требования «Нафтогаза Украины» по инициированному компанией новому арбитражу из-за неуплаты средств за транспортировку природного газа по территории Украины, которые не были «погашены» вовремя и в полном объеме.
Об этом свидетельствует заявление российской компании в Telegram.
«Нафтогаз Украины», не имея должных оснований, отказался выполнять свои транзитные обязательства через точку соединения «Сохрановка», а сам факт неоказания услуг признан украинской компанией. «Нафтогазу Украины» хорошо известно, что по соглашению от 30 декабря 2019 года невыполнение обязательств с его стороны означает отсутствие оплаты даже в случае заявления «Нафтогаза Украины» о форс-мажоре на территории Украины", — говорится в сообщении.
В «Газпроме» считают, что дальнейшие попытки «Нафтогаза Украины» добиваться рассмотрения арбитража могут привести к тому, что у российских органов государственной власти есть все основания для введения в отношении компании «Нафтогаз Украины» санкций.
«На практике это будет означать запрет для „Газпрома“ выполнять перед санкционными лицами обязательства по совершенным соглашениям, включая осуществление финансовых операций», — говорится в заявлении «Газпрома».
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью