Газовый дефицит: в Швейцарии просят компании перевести сотрудников зимой на дистанционную работу — Finance.ua
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Газовый дефицит: в Швейцарии просят компании перевести сотрудников зимой на дистанционную работу

Мир
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Газовый дефицит: в Швейцарии просят компании перевести сотрудников зимой на дистанционную работу
Газовый дефицит: в Швейцарии просят компании перевести сотрудников зимой на дистанционную работу
Правительство Швейцарии объявило о намерении добиться сокращения потребления газа на 15% на ближайший зимний период.
Согласно решению правительства, потребление газа должно быть снижено на 15% в период с октября этого года по март следующего года по сравнению со средним показателем за последние пять лет. Отмечается, что Берн добровольно ставит перед собой такую цель во избежание дефицита газа этой зимой.
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Кроме того, правительство страны призвало промышленные компании, сферу услуг и административные здания снизить стандартную температуру, установленную на термостатах.
В свою очередь, швейцарским компаниям на этот период рекомендовано перевести сотрудников на дистанционную работу, чтобы уменьшить количество отапливаемых помещений, а местным жителям — отключить неиспользуемые приборы, потребляющие энергию, а также по возможности не держать включенными компьютеры.
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В сообщениях отмечается, что таким образом страна поставила себе цель, аналогичную той, которая этим летом была согласована в ЕС.
Власти Швейцарии объяснили, что страна не добывает газ и не имеет мощностей для его хранения. Поэтому запасы этого энергоносителя на зиму она создает вне своей территории. При этом в Берне предполагают, что не смогут получить доступ к этим запасам, если газа будет мало по всей Европе. Отсюда — стремление экономнее тратить энергоресурс.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Судебно-юридична газета
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