Страны ЕС потратили почти 300 миллиардов евро на смягчение газового кризиса — Finance.ua
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Страны ЕС потратили почти 300 миллиардов евро на смягчение газового кризиса

Энергетика
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Страны ЕС потратили почти 300 миллиардов евро на смягчение газового кризиса
Страны ЕС потратили почти 300 миллиардов евро на смягчение газового кризиса
Европейские правительства выделили около 280 млрд евро на смягчение влияния энергетического кризиса на домохозяйства и бизнес.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на расчет брюссельского аналитического центра Bruege.
Финансирование измеряет новые ассигнования с сентября и включает расходы от субсидирования тарифов для малого бизнеса в Греции до прямых выплат потребителям в Бельгии. Часть этой суммы еще не израсходована.
«Цены будут оставаться высокими в течение зимы, и правительства должны действовать с учетом худшего сценария — что цены не упадут даже после этого, — сказал Джованни Сгарватти, аналитик Bruegel. — Правительства должны сосредоточиться на снижении спроса на энергию, где это возможно».
За последние пять лет оптовые цены на энергоносители выросли более чем в десять раз по сравнению со средними за сезон, поскольку россия сокращает поставки газа в Европу. Это отрицательно сказывается на экономике всего региона, а тяжелая промышленность находится под давлением. Потребители столкнулись со стремительным ростом стоимости жизни. К примеру, счета для домохозяйств в Британии вырастут втрое.
Вызовом для правительств становится стремительный рост инфляции, что снижает общий уровень жизни. Инфляция в Британии может превысить 18% в январе впервые за полвека из-за стремительного роста цен на энергоносители, сообщила ранее Citigroup Inc.
«Европейские политики отреагировали на резкий рост цен на энергоносители в основном масштабными мерами по снижению цен, включая субсидии, снижение налогов и контроль за ценами», — написали в этом месяце эксперты МВФ.
Эти меры, считают они, откладывают необходимые меры для сокращения потребления энергии: «Это поддерживает мировой спрос на энергоносители и цены на более высоком уровне, чем они были бы при других условиях».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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