Газовым компаниям планируют компенсировать 150 миллиардов за сдерживание цены на газ для населения — Finance.ua

Газовым компаниям планируют компенсировать 150 миллиардов за сдерживание цены на газ для населения Сегодня 07:17 — Казна и Политика

Газовым компаниям планируют компенсировать 150 миллиардов за сдерживание цены на газ для населения

Профильный комитет предлагает выплатить компаниям, которые поставляют газ для населения на условиях ПСО 150 млрд грн компенсации стоимости газа и 38 млрд на компенсацию местным бюджетам разницы в тарифах на коммунальные услуги.

«Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендует Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект № 7429 о внесении изменений в госбюджет 2022 (по финансированию мер, направленных на урегулирование отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения во время войны и последующего восстановления), который предусматривает механизм компенсации фиксации цен на газ для населения во время военного положения», — говорится в сообщении.

Законопроектом среди прочего предлагается предусмотреть:

компенсацию компаниям, снабжающим газ населением по фиксированной цене (150,1 млрд грн за счет поступлений в рамках программ соответствующей международной помощи);

субвенцию местным бюджетам на компенсацию разницы в тарифах на тепловую энергию, услуги по поставке тепловой энергии и поставке горячей воды согласно Закону Украины «Об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения во время действия военного положения и последующего восстановления их функционирования» (38,2 млрд грн за счет поступлений в рамках программ соответствующей международной помощи).

Как сообщалось, Кабмин продлил действие ПСО (возложение специальных обязанностей по поставке природного газа бытовым потребителям) для НАК «Нафтогаз Украины» и связанных с ним предприятий на период с 1 мая по 30 сентября 2022 года.

Власти также рекомендовали местным органам власти и коммунальным предприятиям во время действия военного и чрезвычайного положения в Украине не повышать тарифы на коммунальные услуги.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.