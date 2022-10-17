Газовая рулетка вместо счетчика: почему облгазы игнорируют показания и что делать — Finance.ua

Газовая рулетка вместо счетчика: почему облгазы игнорируют показания и что делать Сегодня 08:01 — Личные финансы

Газовая рулетка вместо счетчика: почему облгазы игнорируют показания и что делать

Украинцы массово жалуются на облгазы, потому что те игнорируют актуальные показания. Бывают случаи, когда украинцы ежемесячно добросовестно и вовремя передают показания газового счетчика, но в платежках — нули или, наоборот, приписки.

Вместо реально потребленного и своевременно переданного объема газа многие потребители наблюдают в квитанциях своеобразную «рулетку»: либо нули, либо существенно завышенные цифры. Как выяснилось, происходит это по целому ряду причин (иногда — абсурдных или неочевидных). ГазПравда подготовила практические советы для потребителей, как бороться с неточными показаниями в платежках.

Кто и как считает потребленные кубометры

За газовые трубы, счетчики и передачу показаний отвечают именно облгазы (они же — операторы газораспределительных сетей). Им украинцы платят за доставку (распределение) газа.

То есть передавать показания следует именно облгазам, а не газоснабжающим компаниям. Хотя многие потребители до сих пор ошибочно обращаются именно к поставщикам. Также люди часто жалуются поставщикам и относительно некорректных показаний.

Однако поставщик газа даже не видит показаний счетчика, которые передает облгазу сам потребитель.

Алгоритм передачи показаний:

потребитель каждый месяц с 1 по 5 число передает показания счетчика своему облгазу и тот фиксирует фактическое потребление за отчетный период;

в случае если потребитель не передал показания счетчика до 5 числа, облгаз самостоятельно формирует потребленный объем на основе «планового месячного объема потребления»;

далее облгаз передает данные потребленного объема «Оператору ГТС», который уже информирует об объемах каждого домохозяйства компании-поставщики;

только после этого поставщик начисляет конечную сумму за потребленный газ. То есть только облгаз имеет доступ к данным от потребителей и рассчитывает объем потребленного газа, по которому поставщик производит расчет суммы к оплате за поставку «голубого топлива».



Впрочем, с точностью подсчетов потребленного газа у облгазов не все хорошо. В последнее время, как пишет ГазПравда, поступает все больше жалоб на неточные показания. Несмотря на то, что люди своевременно передают данные своих счетчиков, актуальные показания игнорируют, а в платежках рисуют совсем другие цифры.

Всплеск жалоб от потребителей на неточные показания в платежках фиксирует и Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины».

В облгазах проблемы с неточной фиксацией показаний счетчиков признают.

Отчасти проблемный учет облгазы связывают с войной. Мол, многие переехали, не пользуются газом или просто не передают показаний. Но оказывается, что сбой может произойти, если просто дать показания не одним способом, а сразу несколькими.

«Чтобы показания счетчика были переданы корректно, нужно выбрать только один способ отправки показаний. Потребители, передавая показания газового счетчика, используют одновременно несколько сервисов компании. Биллинговая система тогда может некорректно отражать данные из-за удваивания и перегрузки», — объясняет коммерческий директор «Киевоблгаза» Ярослав Деркач.

«Если потребитель временно не проживает в помещении и, соответственно, не использует природный газ — необходимо продублировать предварительные показания счетчика газа», — добавляет Деркач.

Неправильно зафиксировать показания могут и при отправке «неразборчивого фото» или завышении показаний предыдущего месяца, добавляют в «Винницагазе».

«Показания счетчиков фиксируются некорректно тогда, когда сами потребители завышают показания предыдущего месяца или добавляют неразборчивое фото, или когда потребитель неправильно указывает лицевой счет при передаче данных. Показания также не фиксируются, если потребитель подает более низкие показания, чем зафиксированные контрольные или расчетные показания счетчика», — перечисляет возможные варианты ошибок с учетом коммерческий директор АО «Винницагаз» Александр Товмач.

Как заставить облгаз считать правильно

Правильно и своевременно фиксировать показания счетчика — обязанность облгазов. Поэтому не стоит стесняться обращаться к ним за разъяснениями и потребовать сделать сверку показаний.

После этого облгаз должен передать поставщику новые откорректированные показатели счетчика, чтобы в последующих платежах за потребленный газ вы получили актуальные цифры и суммы. Ведь поставщик сможет осуществить потребителю перерасчет только на основании откорректированных показаний.

Кстати, сверять показания облгазы должны как минимум каждые полгода.

«Кодексом газораспределительных сетей предусмотрено, что облгаз имеет право осуществлять контрольные снятия показаний счетчика газа потребителя и обязан делать это не реже одного раза в 6 месяцев (с учетом установленного срока для контрольного осмотра узла учета) и формировать объем распределения и потребления природного газа по объекту потребителя за расчетный месяц, в котором было произведено контрольное снятие показаний счетчика газа, с учетом его фактических показаний», — напоминают в ГазПравде.

Так что в случае неточных показаний можно обращаться с официальным письменным обращением в свой облгаз. В нем следует описать ситуацию и потребовать провести контрольное снятие показаний счетчика, а также произвести перерасчет в соответствии с фактическими данными.

Сами облгазы предлагают алгоритм действий в случае некорректных данных в платежках. В первую очередь советуют обратиться в ближайшее 104.ua клиентского пространства с заявлением. Но его можно подать и онлайн. Кроме того, нужно:

зафиксировать показания счетчика с помощью камеры — фото должно быть четким и качественным.

чтобы подтвердить актуальную дату, рядом со счетчиком сфотографировать чек из магазина, свежую газету или другой носитель с отображением текущей даты. Если на вашем устройстве дата выставляется на фото автоматически, делать этого не нужно.

полученное фото отправить по электронному адресу контакт-центра облгаза.

В письме следует указать «Для корректировки показаний», а затем прикрепить фото счетчика и номер лицевого счета.

Перерасчет показаний газового счетчика по обращению потребителя занимает до десяти суток со дня подачи заявления.

Если облгаз отказывается делать контрольное снятие показаний и перерасчет, специалисты ГазПравды советуют жаловаться в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), изложив все обстоятельства дела и предоставив подтверждающие документы, если таковые существуют.

А Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» рекомендует клиентам, которые испытывают проблемы с отображением показаний их газового счетчика, обращаться в НКРЭКУ не просто с жалобой о нарушениях со стороны облгазов, но и требовать провести их проверку на предмет соблюдения лицензионных условий.

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