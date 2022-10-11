Что делать, если в доме пропали электричество, вода или газ: инструкция — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Что делать, если в доме пропали электричество, вода или газ: инструкция

Энергетика
1
Что делать, если в доме пропали электричество, вода или газ: инструкция
Что делать, если в доме пропали электричество, вода или газ: инструкция
Утром 10 октября Украина оказалась под массированным ракетным обстрелом со стороны россии. В результате атаки поврежден ряд объектов инфраструктуры, а часть городов до сих пор остается без электроэнергии и воды.
Как действовать населению в случае аварии на системах жизнеобеспечения, рассказали в Кировоградской областной государственной администрации.

Алгоритм действий при повреждении газопроводов или электросетей

Если в электросети перепады тока или электричество вообще исчезло, следует отключить от сети электроприборы, уведомить о проблеме диспетчера жилищно-коммунальной конторы или позвонить по телефону 101.
Если неподалеку оборвало провода электросетей, то:
  • не приближайтесь к оборванным или провисшим проводам ближе, чем на 5 — 8 метров;
  • если провод упал поблизости, отойдите от опасной зоны мелкими шагами или прыжками (держа ступни ног вместе).
Если вы почувствовали запах газа в помещении, следует немедленно перекрыть газовый кран и вызвать аварийную службу по номеру 104. При этом нельзя зажигать огонь (зажигалки, спички и т.п.), включать электроприборы. Лучше вообще обесточить все жилье. После нужно поступить так:
  • проветрить не только загазованное помещение, но и все жилье;
  • покинуть помещение и не заходить, пока работники газовой службы не подтвердят устранение аварии.

Что делать при отключении тепла или водоснабжения

Если исчезло водоснабжение, необходимо закрыть все открытые до повреждения краны. Употреблять и использовать для приготовления пищи питьевую воду в бутылках, которые продаются в магазинах. При этом следует воздержаться от употребления воды из открытых водоемов.
В случае отключения централизованного отопления:
  • Для обогрева жилья используйте устройства только заводского изготовления: отопление с помощью газовой или электрической плиты может привести к трагедии.
  • Для сохранения тепла в помещении заклейте щели в окнах и балконных дверях, закройте их одеялами.
  • Всем жильцам лучше разместиться в одной комнате для сохранения тепла, временно закрыв другие помещения.
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.