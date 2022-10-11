Что делать, если в доме пропали электричество, вода или газ: инструкция — Finance.ua

Что делать, если в доме пропали электричество, вода или газ: инструкция Сегодня 12:23 — Энергетика

Что делать, если в доме пропали электричество, вода или газ: инструкция

Утром 10 октября Украина оказалась под массированным ракетным обстрелом со стороны россии. В результате атаки поврежден ряд объектов инфраструктуры, а часть городов до сих пор остается без электроэнергии и воды.

Как действовать населению в случае аварии на системах жизнеобеспечения, рассказали в Кировоградской областной государственной администрации.

Алгоритм действий при повреждении газопроводов или электросетей

Если в электросети перепады тока или электричество вообще исчезло, следует отключить от сети электроприборы, уведомить о проблеме диспетчера жилищно-коммунальной конторы или позвонить по телефону 101.

Если неподалеку оборвало провода электросетей, то:

не приближайтесь к оборванным или провисшим проводам ближе, чем на 5 — 8 метров;

если провод упал поблизости, отойдите от опасной зоны мелкими шагами или прыжками (держа ступни ног вместе).

Если вы почувствовали запах газа в помещении, следует немедленно перекрыть газовый кран и вызвать аварийную службу по номеру 104. При этом нельзя зажигать огонь (зажигалки, спички и т.п.), включать электроприборы. Лучше вообще обесточить все жилье. После нужно поступить так:

проветрить не только загазованное помещение, но и все жилье;

покинуть помещение и не заходить, пока работники газовой службы не подтвердят устранение аварии.

Что делать при отключении тепла или водоснабжения

Если исчезло водоснабжение, необходимо закрыть все открытые до повреждения краны. Употреблять и использовать для приготовления пищи питьевую воду в бутылках, которые продаются в магазинах. При этом следует воздержаться от употребления воды из открытых водоемов.

В случае отключения централизованного отопления:

Для обогрева жилья используйте устройства только заводского изготовления: отопление с помощью газовой или электрической плиты может привести к трагедии.

Для сохранения тепла в помещении заклейте щели в окнах и балконных дверях, закройте их одеялами.

Всем жильцам лучше разместиться в одной комнате для сохранения тепла, временно закрыв другие помещения.

Телеканал 24 По материалам:

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