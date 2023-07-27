Газ горит желтым и красным: кто виноват и что делать — Finance.ua

Газ горит желтым и красным: кто виноват и что делать Сегодня 08:37 — Энергетика

Газ горит желтым и красным: кто виноват и что делать

Украинцы часто обвиняют в красном или желтом цвете газа на плите поставщиков топлива, которые якобы «разбавляют» газ. На самом деле это очередной миф — цвет пламени в конфорке чаще всего меняется из-за неисправностей оборудования самого потребителя или просто из-за нехватки воздуха. И это легко поправимо.

Об этом рассказали специалисты « ГазПравды ». По их словам, наиболее распространенными причинами ухудшения теплоотдачи, а также красного или желтого цвета пламени являются:

Недостаточное количество кислорода или высокая влажность воздуха

В таком случае газ сгорает неэффективно, и для закипания чайника понадобится больше топлива. Чтобы решить проблему, достаточно проветривать помещение, где установлен котел или плита, и настроить вентиляцию.

Загрязнение газового оборудования

В этом случае специалисты советуют почистить плиту, колонку или котел. Для этого следует обратиться в газовую службу по телефону 104.

Недостаточное давление в системе

Это уже ответственность обл- или горгазов. Если помещение проветрено, газовое оборудование чистое, а пламя все равно не голубое, нужно вызвать представителя облгаза для проверки давления.

«Если вы проверили все эти факторы, и проблема не исчезла, есть основания для анализа качества газа. Но есть важный нюанс. В случае если этот анализ не выявит отклонений от нормы, все расходы на его проведение лягут на вас», — предупреждают эксперты.

Почему газ не могут «разбавить»?

Весь добываемый и импортируемый газ оказывается в одной трубопроводной системе. То есть европейцам через украинскую ГТС поставляют газ такого же качества, как и украинским потребителям. А в ЕС на качество газа, как в Украине, не жалуются.

Более того, перед попаданием в магистральный газопровод специальные лаборатории проверяют топливо на соответствие. Следовательно, в ГТС оказывается только проверенный газ.

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На пути к бытовым потребителям газ из магистральных газопроводов попадает в распределительные, которыми уже занимаются облгазы и горгазы. Именно этим компаниям украинцы платят за доставку или распределение топлива. И именно операторы газораспределительных сетей отвечают за качество газа в трубах, идущих к населению.

Каждый гор- или облгаз также измеряет калорийность топлива, указывая ее на сайтах. Кроме того, потребители получают платежки, где кроме объема потребленного газа указано и количество потребленной энергии в трех единицах измерения — киловатт-часах, гигакалориях и мегаджоулях. Согласно этим данным, качество газа в Украине сейчас находится в пределах нормы.

Обозреватель По материалам:

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