Как потребителям вернуть переплату за газ при смене поставщика — Finance.ua

Как потребителям вернуть переплату за газ при смене поставщика Сегодня 12:03 — Личные финансы

«Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины», которая обслуживает почти все население, рассказала, как потребителям вернуть переплату за газ при смене поставщика.

Об этом пишет Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины».

«Уважаемые клиенты, если вы сменили поставщика газа, но оплатили счета за потребленное голубое топливо предыдущей компании, деньги можно вернуть», — говорится в сообщении.

В компании в такой ситуации советуют обратиться лично в предыдущую газоснабжающую компанию и написать заявление на возврат переплаты. Предыдущая газоснабжающая компания в течение 5 календарных дней должна предоставить ответ и вернуть переплату.

«Напоминаем, только клиент имеет право забрать свою переплату у предыдущего поставщика газа. Действенного механизма по переводу средств или взаиморасчетов между поставщиками, к сожалению, не существует», — сообщила пресс-служба.

В «Нафтогазе» отмечают, что в случае игнорирования предыдущим поставщиком письменного требования по возврату переплаты потребителю, последний имеет право на получение компенсации в размерах и порядке, установленных Минимальными стандартами и требованиями к качеству обслуживания потребителей и снабжению природным газом, утвержденным постановлением НКРЭКУ от 21.09.2017 года № 1156.

Справка Finance.ua:

по меньшей мере до 30 апреля 2024 года цена на газ для населения от газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» останется неизменной и составит 7,96 грн за куб. м (с НДС). «Мы продолжаем получать много звонков от клиентов с уточнением, будет ли повышаться цена на газ в преддверии следующей зимы. Поэтому мы еще раз подчеркиваем, что тариф „Фиксованный“ от ГК „Нафтогаз Украины“ остается неизменным», — отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

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