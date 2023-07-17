Цена на газ до 30 апреля 2024 года будет оставаться неизменной, — Нафтогаз Сегодня 17:21 — Личные финансы

Цена на газ до 30 апреля 2024 года будет оставаться неизменной, — Нафтогаз

По меньшей мере до 30 апреля 2024 года цена на газ для населения от газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» останется неизменной и составит 7,96 грн за куб. м (с НДС).

Об этом говорится в сообщении компании.

«Мы продолжаем получать много звонков от клиентов с уточнением, будет ли повышаться цена на газ в преддверии следующей зимы. Поэтому мы еще раз подчеркиваем, что тариф „Фиксированный“ от ГК „Нафтогаз Украины“ остается неизменным», — отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

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Он также добавил, что это решение было принято с учетом военного положения и экономической ситуации в Украине.

«Несмотря на все, мы продолжим держать цену топлива для наших граждан на довоенном уровне», — сообщил Чернышев.

Напомним, ГК «Нафтогаз Украины» обеспечивает газом более 12,4 млн украинских домохозяйств. Все эти клиенты получают газ в соответствии с годовым тарифным планом «Фиксированный». Период действия тарифа составляет с 1 мая 2023 года по 30 апреля 2024 года включительно.

Справка Finance.ua:

Недавно в управление группы «Нафтогаз» вошли новые облгазы, их потребители должны обратить внимание на соответствующие изменения. Так, к группе «Нафтогаз» присоединились АО «Киевоблгаз», АО «Житомиргаз» и АО «Львовгаз»;

также отметим, что Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила свое решение от 29 июня о повышении тарифов на воду;

Напомним, 30 июня НКРЭКУ сообщила на своем сайте о повышении тарифов на водоснабжение. Отмечалось, что с 1 июля платежки для украинцев поднимутся на 62 грн в месяц. В среднем уровень повышения тарифов составит 32% и будет зависеть от региона. При этом отмечалось, что тарифы на водопотребление в городах, существенно пострадавших в результате боевых действий, остаются неизменными. Это Харьков, Николаев и Херсон.



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