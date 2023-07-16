Цены на газ в Украине за год упали втрое: сколько стоит топливо — Finance.ua

Цены на газ в Украине за год упали втрое: сколько стоит топливо Сегодня 12:30 — Энергетика

Цены на газ в Украине за год упали втрое: сколько стоит топливо

Минэкономики обнародовало фактическую цену реализации природного газа в Украине за июнь 2023 года. Стоимость составила 10 742,81 гривны за 1 тыс. кубометров без НДС, что на 3,8% меньше, чем месяцем ранее.

Об этом свидетельствуют данные министерства

Средняя цена газа рассчитывается по формуле с целью Налогового кодекса Украины по взысканию рентной платы за использование недр.

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По данным министерства, средняя цена снизилась до минимума с начала расчета показателя в марте прошлого года. За последний год цена опустилась почти втрое.

Таблица: РБК-Украина

В мае 2023 года европейские цены на природный газ упали до самого низкого уровня за два года. Цена газа на TFT в Нидерландах снизилась до 28,7 евро за мегаватт-час (около 335 долларов за тысячу кубометров).

Это стало резким поворотом после энергетического кризиса, в результате которого в прошлом году цены достигли беспрецедентного уровня — 340 евро за мегаватт-час. И сейчас мало признаков того, что спад скоро прекратится.

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