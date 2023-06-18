Европейцы готовы хранить больше своего газа в Украине – Bloomberg — Finance.ua

Европейцы готовы хранить больше своего газа в Украине – Bloomberg Сегодня 05:49 — Энергетика

Европейцы готовы хранить больше своего газа в Украине – Bloomberg

Бильче-Волыцко-Угерское подземное хранилище, расположенное в 100 км от границы Украины с Европейским Союзом, может вместить в четыре раза больше природного газа, чем крупнейшее хранилище в Германии. Оно легко подключается к энергосистемам Евросоюза и может стать важной частью усилий блока по обеспечению безопасности энергоснабжения и противодействия путину.

Об этом пишет Bloomberg.

Хранение жизненно важного топлива в стране, подвергающейся ракетным ударам и атакам на критическую энергетическую инфраструктуру, может показаться безумной идеей. Но ее сторонники говорят, что многие хранилища расположены довольно далеко от линии фронта, и некоторые трейдеры считают, что риск того стоит. Европейские чиновники сейчас изучают подобный вариант.

Интерес к украинскому проекту подогревает и то, что хранилища в ЕС сейчас уже заполнены более чем на 70%, газ сейчас сравнительно дешевый и очень выгодно запасать его на зиму.

«Украинское хранилище может помочь сбалансировать спрос и предложение во второй половине лета 2023 года, учитывая их отличную связь с газовыми рынками ЕС», — говорится в заявлении немецкой коммунальной компании RWE, которая в прошлом использовала украинское хранилище.

Актуальность вопроса связана с тем, что в ЕС прилагают различные усилия по предотвращению паники, что привело к рекордным ценам на газ и государственному вмешательству в прошлом году. Чтобы защитить компании и потребителей, правительства ЕС тогда выделили 646 млрд евро на помощь, и они вряд ли смогут позволить себе повторение.

Сохранение газа для Европы принесет Украине доход и укрепит связи с ЕС, отмечает Bloomberg. Газохранилища страны, расположенные в сравнительной безопасности на глубине 2 км под землей, имеют общую емкость примерно 30 млрд кубометров.

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Оператор «Укртрансгаз» готов предоставить европейцам в аренду треть этих площадей, что эквивалентно примерно 10% потребностей ЕС в четвертом квартале прошлого года.

«Украинский рынок предлагает хранение по фиксированной ставке, что делает его очень привлекательным и конкурентоспособным вариантом», — сказал Марко Заальфранк, глава отдела торговых операций в швейцарской Axpo.

Поскольку страховщики сейчас уходят от Украины, уровень готовности трейдеров накапливать газ в Украине зависит от ценообразования и от того, готов ли ЕС оказать поддержку. Переговоры продолжаются.

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Европейская комиссия «изучает, могут ли и как именно гарантии, выдаваемые государственными учреждениями, способствовать открытию доступа к хранилищам природного газа в Украине», — заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи на прошлой неделе.

«Укртрансгаз» работает над введением гарантий обслуживания для снижения рисков, связанных с войной, стремясь стать «банком силы для Европы», говорится в ответе компании на вопросы Bloomberg. По данным компании, «спрос превзошел ее первоначальные ожидания».

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