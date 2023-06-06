В Минэнерго ответили, повлиял ли подрыв Каховской ГЭС на работу энергосистемы — Finance.ua
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В Минэнерго ответили, повлиял ли подрыв Каховской ГЭС на работу энергосистемы

Энергетика
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Подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС не повлиял на стабильную работу энергосистемы.
Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.
«Из-за подрыва Каховской ГЭС есть угроза подтопления энергообъектов Херсонщины, однако энергосистема работает стабильно. Энергетическая система страны работает стабильно. Выработанной электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей», — говорится в сообщении.
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Ситуация в ЗАЭС. Несмотря на постепенное снижение уровня воды, прямой угрозы для оккупированной станции нет. Эксперты Энергоатома постоянно мониторят ситуацию.
Из-за подрыва дамбы есть риски подтопления энергообъектов в Херсонской области, в частности Херсонской ТЭЦ. Из-за подтопления в городе уже обесточены почти 12 тысяч потребителей (р-н «Остров»), возможны проблемы с водоснабжением. Готовятся превентивные антикризисные меры.
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Также ночью враг нанес массированный ракетный удар по всей территории страны. Из-за падения обломков ракет зафиксировано повреждение линий электропередачи в Киеве и Киевской области, проводятся восстановительные работы.
Кроме того, враг продолжает терроризировать прифронтовые и приграничные территории. Из-за обстрелов обесточены населенные пункты в Донецкой области, в приграничной зоне Сумской области зафиксированы новые повреждения электросетей, в результате чего общее количество обесточенных абонентов там достигло почти 11 тысяч потребителей.
Из-за предварительных обстрелов также остается без света часть потребителей в Запорожской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.
Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.
Коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 1031 МВт*ч. Экспорт в Польшу — 1800 МВт*ч.
За сутки объем газа в украинских хранилищах вырос более чем на 24 миллиона кубометров. Запасы голубого топлива составляют почти 9,7 миллиарда кубических метров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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