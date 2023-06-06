Подрыв дамбы Каховской ГЭС: в Энергоатоме рассказали, какие последствия могут быть для Запорожской АЭС — Finance.ua

Подрыв дамбы Каховской ГЭС: в Энергоатоме рассказали, какие последствия могут быть для Запорожской АЭС Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Подрыв дамбы Каховской ГЭС: в Энергоатоме рассказали, какие последствия могут быть для Запорожской АЭС, Фото: Maxar

6 июня российские захватчики подорвали дамбу Каховской ГЭС. Идет неконтролируемый сброс воды из водохранилища, создавая угрозу затопления ряда населенных пунктов. Подрыв дамбы может иметь отрицательные последствия для Запорожской атомной электростанции. Но пока что ситуация контролируемая.

Об этом сообщает Энергоатом.

«В результате подрыва уровень воды в Каховском водохранилище резко снижается, что является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС. Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. Сейчас станционный пруд-охладитель наполнен: по состоянию на 8:00 утра уровень воды составляет 16,6 метра, и этого достаточно для нужд станции», — говорится в сообщении.

В Энергоатоме отметили, что ситуация на станции под контролем, украинский персонал мониторит все показатели.

Реакция президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что подрыв оккупантами дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждает, что каждый метр украинской земли они используют для террора.

«российские террористы разрушением дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждают для всего мира, что их нужно выгнать из каждого уголка украинской земли. Ни одного метра нельзя им оставлять, потому что каждый метр они используют для террора. Только победа Украины вернет безопасность. И эта победа будет. Ни водой, ни ракетами, ни чем угодно террористам не удастся остановить Украину», — отметил президент в Telegram.

Зеленский отметил, что все службы работают. Кроме того, он созвал Совет нацбезопасности и обороны по событиям на Каховской ГЭС и призвал распространять только официальную и проверенную информацию.

Реакция Ермака

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС — это очередное военное преступление и экоцид.

«Каховская ГЭС. Очередное военное преступление российских террористов. Это экоцид. россияне будут отвечать за возможное лишение питьевой воды людей на Юге Херсона и в Крыму, возможное уничтожение части населенных пунктов и биосферы», — подчеркнул Ермак.

По его словам, действия оккупантов на Каховской ГЭС также несут угрозу для ЗАЭС. В настоящее время власть работает — как центральная, так и региональная.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Слово і Діло По материалам:

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