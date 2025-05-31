Энергетический эксперт рассказал, будут ли отключать свет летом — Finance.ua

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Энергетический эксперт рассказал, будут ли отключать свет летом

Энергетика
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Энергетический эксперт рассказал, будут ли отключать свет летом
Энергетический эксперт рассказал, будут ли отключать свет летом
Ситуация в энергетическом секторе летом будет стабильной, если удастся избежать масштабных ракетных ударов со стороны рф.
Об этом рассказал энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев.

Будут ли отключения света летом

По его словам, вопрос накопления газа в газотранспортной системе номер один для государства. В этом активно помогает Норвегия, потому с газом в Украине все будет хорошо.
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Однако, как заявил Игнатьев, ситуация в энергетике неплохая. Пока что нет причин считать, что украинскую энергосистему ждет полный коллапс.
Если рф не будет обстреливать, летом будет четкое электроснабжение.
«Впрочем, есть небольшая вероятность незначительных отключений летом по 2−3 часа каждые сутки. Однако, если это и произойдет, оказать значительное влияние на нашу нацию это не сможет», — пояснил Игнатьев.
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По словам эксперта, потребление нефтяных продуктов в Украине будет расти.
«По нефти потребление продукции по прогнозам будет увеличиваться. Соответственно будут больше работать наши нефтеперерабатывающие заводы. Если подытожить общую ситуацию в энергетическом секторе, то без значительных обстрелов ситуация останется стабильной и без значительных изменений», — добавил он.
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По материалам:
Espreso.tv
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