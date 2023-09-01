«Гарантированный покупатель» задолжал «зеленой» генерации более ₴32 миллиардов — Finance.ua

«Гарантированный покупатель» задолжал «зеленой» генерации более ₴32 миллиардов Сегодня 12:46 — Энергетика

«Гарантированный покупатель» задолжал «зеленой» генерации более ₴32 миллиардов

ГП «Гарантированный покупатель» должен производителям энергии из возобновляемых источников свыше 32,2 млрд грн за 2021−2023 годы.

Об этом сообщил и.о. директора госпредприятия Артём Некрасов в интервью Укринформу.

«На сегодняшний день сумма долга перед производителями энергии по ВИЭ превышает 32,2 млрд грн. Она состоит из задолженности за 2021 год — 0,6 млрд грн, за 2022 год — около 17,1 млрд грн, за 2023 год — около 14,5 млрд грн», — сказал Некрасов.

Он подчеркнул, что «Гарантированный покупатель» пытается обеспечить расчеты перед «зеленой» генерацией на уровне 50% - за счет собственной торговли электроэнергией. Другая часть расчетов должна обеспечиваться за счет тарифа на передачу НЭК «Укрэнерго».

«К сожалению, на сегодняшний день оператор системы передачи не имеет возможности обеспечить эти расчеты из-за потребности в средствах на ремонты. НЭК „Укрэнерго“ не рассчитывается с нами за услуги, начиная с января 2022 года», — сказал Некрасов.

Кроме того, с сентября 2022 года, в связи с судебными спорами субъектов ВИЭ с регулятором, была отменена формула расчетов небалансов, и с тех пор нет возможности произвести расчет доли небаланса (что является неотъемлемой частью услуги по увеличению производства энергии из ВИЭ).

Глава «Гарантированного покупателя» рассчитывает, что вопросы задолженности смогут урегулировать нормативно изменения в законодательство, которые начнут действовать с января 2024 года. Следует также урегулировать финансовую составляющую.

В частности, несколько недель назад в НКРЭКУ проводилось совещание с участием «Гарантированного покупателя», «Укрэнерго», ассоциаций возобновляемой энергетики. Обсуждался вопрос, как повысить уровень расчетов и как Укрэнерго может привлечь дополнительные средства для этого.

Как сообщалось, на 1 августа 2023 года задолженность НЭК «Укрэнерго» перед государственным предприятием «Гарантированный покупатель» за оплату услуги составляет 25 млрд грн.

Укрінформ По материалам:

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