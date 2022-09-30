«Гарантированный покупатель» выплатил в этом году почти ₴25 миллиардов по «зеленому» тарифу — Finance.ua
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«Гарантированный покупатель» выплатил в этом году почти ₴25 миллиардов по «зеленому» тарифу

Энергетика
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«Гарантированный покупатель» выплатил в этом году почти ₴25 миллиардов по «зеленому» тарифу
«Гарантированный покупатель» выплатил в этом году почти ₴25 миллиардов по «зеленому» тарифу
Государственное предприятие «Гарантированный покупатель» с начала 2022 года по состоянию на 28 сентября выплатило производителям электроэнергии, производимой из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), 24,8 млрд гривен.
Об этом сообщается в инфографике госпредприятия.
Отмечается, что 13,9 млрд грн из общей суммы «Гарантированный покупатель» выплатил за электроэнергию из ВИЭ, приобретенную в 2022 году; 8,5 млрд грн — за 2021 год и 2,4 млрд грн — за 2020 год.
Уровень расчетов «Гарантированного покупателя» с начала года составляет 46,9%, при этом за электроэнергию, приобретенную в январе, госпредприятие рассчиталось полностью. Самый низкий уровень расчета перед производителями электроэнергии из ВИЭ — за май (19%), апрель (19,2%) и март (20,1%).
«Гарантированный покупатель» выплатил в этом году почти ₴25 миллиардов по «зеленому» тарифу
Всего с начала 2022 года по состоянию на 28 сентября «Гарантированный покупатель» приобрел 6,454 млн МВт-ч электроэнергии из ВИЭ. Наибольшую долю в общем объеме приобретенной электроэнергии — 68% — составляет солнечная энергия. Доля энергии ветра составляет 21%, биоэнергии — 9%, гидроэнергетики — 2%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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