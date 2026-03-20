«Гарантированный покупатель» выплатил более 1,7 млрд грн производителям возобновляемой энергии
13 марта 2026 года Государственное предприятие «Гарантированный покупатель» произвело оплату производителям из возобновляемых источников энергии за май 2024 года.
Оплата произведена за произведенную электрическую энергию на сумму 1 123,5 млн. грн. и по механизму рыночной премии — на сумму 7,5 млн. грн.
Платеж проведен за счет средств, полученных от НЭК «Укрэнерго» как оплату за Услугу мая 2024 года, на выполнение п.11−6 Заключительных и переходных положений ЗУ № 4777-ІХ от 10.02.2026 (средства от пересечения 2025 года).
Общий уровень расчета составляет 78,4%.
16 марта 2026 года Государственное предприятие «Гарантированный покупатель» произвело оплату производителям из ВИЭ за произведенную электрическую энергию в первой декаде марта 2026 года на сумму 583,1 млн грн.
Платеж произведен за счет средств, полученных от торговой деятельности ГП «Гарантированный покупатель» за первую декаду марта текущего года.
Общий уровень расчета составляет 50,9%.
«Гарантированный покупатель» выплатил более 1,7 млрд грн производителям возобновляемой энергии
