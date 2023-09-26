Галущенко: Украина рассчитывает на поддержку Францией создания условий обеспечения ядерной безопасности в Украине — Finance.ua
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Галущенко: Украина рассчитывает на поддержку Францией создания условий обеспечения ядерной безопасности в Украине

Энергетика
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Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с генеральным администратором Комиссии по атомной энергии Франции Франсуа Жаком. Стороны встретились в рамках 67-й Генеральной конференции МАГАТЭ, которая проходит в Вене.
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Глава Минэнерго поблагодарил Францию ​​за помощь украинскому энергетическому сектору, которая имела важное значение минувшей зимой, в условиях постоянных обстрелов врагом энергетической инфраструктуры. Герман Галущенко подчеркнул, что обесточивание стратегических объектов, которое происходит в результате российских атак, является прямой угрозой не только украинской, но и мировой безопасности. В частности, в результате вражеских действий только Запорожская АЭС уже семь раз оказывалась в блэкауте и питание систем безопасности станции обеспечивалось дизель-генераторами.
Такие действия россиян представляют прямую угрозу ядерной и радиационной безопасности континента: «россия разрушает все, чего достигла атомная энергетика», — подчеркнул министр.
Президент НАЭК «Энергоатом» Петр Котин, также принявший участие во встрече, проинформировал французскую сторону о текущей ситуации на ЗАЭС, которая, по его словам, ухудшается и требует немедленной реакции мирового сообщества.
Глава «Энергоатома» подчеркнул, что чтобы не допустить аварии на ЗАЭС, цивилизованный мир должен заставить россиян выполнять основополагающие 7 принципов ядерной и радиационной безопасности и покинуть украинскую станцию.
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Глава Минэнерго подчеркнул, что Франция имеет очень развитую атомную отрасль и является одним из мировых лидеров ядерной энергетики, поэтому позиция страны в этом вопросе достаточно важна. Франсуа Жак в свою очередь заверил, что Франция будет продолжать поддержку Украины в противостоянии российской агрессии, в том числе на энергетическом фронте.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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