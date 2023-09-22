Глава Минэнерго сообщил, планируют ли повышать тарифы для населения — Finance.ua

Глава Минэнерго сообщил, планируют ли повышать тарифы для населения Сегодня 10:00 — Энергетика

Глава Минэнерго сообщил, планируют ли повышать тарифы для населения

На данный момент нет никаких планов по увеличению тарифов на электроснабжение для бытовых потребителей.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Глава Минэнерго напомнил, что до конца декабря 2023 года действует положение о возложении спецобязанностей на рынке электроэнергии (ПСО) по обеспечению населения доступной электроэнергией.

«И мы будем продолжать действие ПСО до конца отопительного сезона. Поэтому вопрос повышения тарифов даже не обсуждается», — подчеркнул он. Министр подчеркнул, что энергосистема Украины полностью готова к прохождению осенне-зимнего периода с точки зрения обеспечения ресурсами, подготовленности генерации и системы передачи.

«Единственный фактор, который может повлиять на отключение электроснабжения — это атаки врага. Мы делаем все, чтобы такие отключения, если они станут следствием атак, были краткосрочными. Для этого уже наработано огромное количество решений, которые мы опробовали и прошлой зимой, и сейчас мы их модифицировали для того, чтобы максимально обеспечить потребителей электроэнергией», — отметил он.

Герман Галущенко акцентировал, что в Украине идет самая масштабная за всю историю независимости ремонтная кампания на энергообъектах. В пределах до начала ОЗП планируется завершить ремонты и восстановление объектов генерации и передачи.

«Что касается ресурсов — мы будем обеспечены всем необходимым, как углем, так и газом. Из-за высоких температур в последние два месяца лета запасы угля на складах несколько упали, но уже сейчас заключены соответствующие контракты, в частности на импорт, и углем в необходимом объеме мы будем полностью обеспечены. Газа в хранилищах мы сегодня имеем почти 15 млрд кубов — это даже больше, чем было запланировано на начало отопительного сезона. Потому с ресурсами проблем не будет», — подчеркнул министр.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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