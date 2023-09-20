Отключение электроэнергии зимой — не факт, а риск, — «Укрэнерго» — Finance.ua
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Отключение электроэнергии зимой — не факт, а риск, — «Укрэнерго»

Энергетика
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Отключение электроснабжения — это не факт, а риск, к которому все в Украине должны быть готовы, если россия снова прибегнет к энергетическому террору.
Об этом заявил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
«Да, энергосистема не так надежна и с меньшим запасом прочности, чем была до прицельных ударов, но в то же время российский террор уже не станет неожиданностью и к нему готовятся все — и энергетики, и Силы обороны, и потребители», — заявил руководитель «Укрэнерго» на встрече с компаниями-членами Европейской бизнес ассоциации (EBA).
По его словам, магистральная сеть «Укрэнерго» уже готова передавать зимние объемы электроэнергии. В настоящее время компания работает над увеличением резервных возможностей сети, достройкой инженерной защиты и отработкой разных сценариев реагирования на вероятные обстрелы энергетической инфраструктуры россией.
Кудрицкий объяснил, что магистральные сети были одним из наиболее пострадавших звеньев энергосистемы после прошлогодней ракетно-дроновой кампании россии. Но привлеченные «Укрэнерго» почти 1 млрд долларов международной помощи дали возможность компании провести ремонты и заказать необходимое оборудование.
Несколько иная ситуация с пострадавшими электростанциями — руководитель «Укрэнерго» напомнил, что все крупные ТЭС и ГЭС были повреждены российским террором против гражданской инфраструктуры. Некоторые объекты генерации нуждаются в тяжелых и длительных ремонтах, но «Укрэнерго» надеется, что план Минэнерго по ремонтам на электростанциях будет выполнен до начала отопительного сезона.
По материалам:
РБК-Україна
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