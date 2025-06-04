Галущенко сообщил о состоянии ЗАЭС и ее запуске — Finance.ua

Галущенко сообщил о состоянии ЗАЭС и ее запуске
Запустить Запорожскую атомную электростанцию будет для Украины непростой задачей, поэтому она будет активно сотрудничать с МАГАТЭ и другими партнерами для ее запуска.
Об этом сообщил глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко.
Для Украины будет непростая задача запустить ЗАЭС после более трех лет оккупации, деградации оборудования, — рассказал министр.
Галущенко отметил, что Украина, в отличие от россии, соблюдает стандарты безопасности.
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В этой связи наше государство будет тесно сотрудничать с МАГАТЭ и партнерами для запуска ЗАЭС.
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