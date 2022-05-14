G7 планируют выделить Украине 30 млрд евро помощи — Finance.ua

G7 планируют выделить Украине 30 млрд евро помощи

Сегодня 09:13 — Казна и Политика

G7 планируют выделить Украине 30 млрд евро помощи

Министры финансов стран Большой семерки намерены договориться о предоставлении Украине финансовой поддержки в размере около 30 миллиардов евро. Соответствующее решение планируется принять на встрече в Германии на следующей неделе.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники, участвующие в переговорах.

Отмечается, что помощь, предназначенная для покрытия финансовых потребностей страны в условиях войны до конца года, будет предоставлена в виде кредитов и грантов, а значит, Киеву не придется возвращать всю сумму.

В сообщении говорится, что этот план все еще имеет противников. При этом одна европейская страна еще не согласилась принять участие в программе.

Ранее сообщалось, что Канада усилит экономическую поддержку Украины, в частности, в государственном бюджете страны предусмотрено 1 млрд долларов на заем Украине через механизм МВФ.

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