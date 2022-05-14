G7 планируют выделить Украине 30 млрд евро помощи — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

G7 планируют выделить Украине 30 млрд евро помощи

Сегодня 09:13Казна и Политика
8
G7 планируют выделить Украине 30 млрд евро помощиG7 планируют выделить Украине 30 млрд евро помощи
Министры финансов стран Большой семерки намерены договориться о предоставлении Украине финансовой поддержки в размере около 30 миллиардов евро. Соответствующее решение планируется принять на встрече в Германии на следующей неделе.
Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники, участвующие в переговорах.
Читайте также
Отмечается, что помощь, предназначенная для покрытия финансовых потребностей страны в условиях войны до конца года, будет предоставлена в виде кредитов и грантов, а значит, Киеву не придется возвращать всю сумму.
В сообщении говорится, что этот план все еще имеет противников. При этом одна европейская страна еще не согласилась принять участие в программе.
Ранее сообщалось, что Канада усилит экономическую поддержку Украины, в частности, в государственном бюджете страны предусмотрено 1 млрд долларов на заем Украине через механизм МВФ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Корреспондент.net
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.