FTC начала антимонопольное расследование против Microsoft — Finance.ua

FTC начала антимонопольное расследование против Microsoft
Федеральная торговая комиссия США (FTC) начала широкомасштабное антимонопольное расследование в отношении Microsoft, включая бизнес с лицензированием программного обеспечения и облачными вычислениями.
Об этом пишет Reuters.
Reuters сообщает об информаторах, подтвердивших, что FTC исследует дело и обвинения в отношении программного гиганта, потенциально злоупотребляющего своим положением на рынке программного обеспечения для повышения производительности, вводя карательные условия лицензирования, чтобы помешать клиентам переносить свои данные с областного сервиса Azure на другие конкурентные платформы.
Расследование было одобрено главой FTC Линой Хан перед ее вероятной отставкой в январе.
Информатор также сообщил, что FTC изучает практики, связанные с кибербезопасностью и продуктами искусственного интеллекта.
Конкуренты подвергли критике практику Microsoft, которая, по их словам, держит клиентов замкнутыми в ее облачной платформе Azure. FTC получила такие жалобы в прошлом году, когда она изучала рынок облачных вычислений.
NetChoice, лоббистская группа, представляющая интересы интернет-компаний, включая Amazon и Google, конкурирующих с Microsoft в области облачных вычислений, раскритиковала политику лицензирования Microsoft и интеграцию инструментов искусственного интеллекта в Office и Outlook.
«Учитывая, что Microsoft является крупнейшей в мире компанией-разработчиком программного обеспечения, доминирующей в области программного обеспечения для производительности и операционных систем, масштаб и последствия ее решений по лицензированию являются экстраординарными», — заявила группа.
В компании Microsoft от комментариев отказались.
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