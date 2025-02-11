FT: россия хочет создать евразийский торговый блок для конкуренции с США, ЕС и Китаем — Finance.ua

FT: россия хочет создать евразийский торговый блок для конкуренции с США, ЕС и Китаем Сегодня 05:34 — Мир

россия хочет создать евразийский торговый блок, который будет конкурировать со сферами экономического влияния США, Европейского Союза и Китая.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на доклад, который в апреле 2024 года представили на стратегической сессии под руководством премьер-министра россии Михаила Мишустина.

Цель москвы — восстановить свой доступ к мировой торговле, поместив россию в центр евразийского торгового блока. Новый «макрорегион», по задумке кремля, должен пережить переговоры рф с Западом по поводу будущего Украины и помочь укрепить позиции москвы на мировой арене. Этот блок должен взаимодействовать со странами Глобального Юга, предоставляя этим государствам доступ к сырью, а также к финансовым и транспортным потокам.

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Авторы документа признают, что существуют серьезные препятствия на пути реализации проекта. В частности, санкционное давление Запада мешает москве привлекать на свою орбиту бывшие советские республики и налаживать экономические связи с Глобальным Югом.

Кроме того, Запад успешно вынуждает страны Центральной Азии соблюдать санкции с помощью «кнута и пряника». Им предлагают доступ к мировым рынкам, транспортным коридорам и цепочкам поставок в обход россии. Союзники москвы также использовали санкции, чтобы вытеснять российский бизнес из своих юрисдикций, взять под контроль импортные и экспортные потоки и вывести производство из россии. Риски нарушения санкций позволили странам Центральной Азии получить от россии дополнительные комиссии.

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Страны Центральной Азии, как считают авторы отчета, пользуются «уязвимостью» кремля и стремятся «объединяться без россии» в группы, например, в Организацию тюркских государств. российские чиновники утверждают, что страны региона «переосмыслили коллективную историю» и «изменили мировоззрение» — продвигают английский как второй язык вместо русского, переходят на западные образовательные стандарты и отправляют элиты учиться на Запад.

россии придется «играть вдолгую», чтобы удерживать страны Центральной Азии в своей сфере влияния. А странам-союзникам придется «принять решение о своей позиции по отношению к россии», отмечают в отчете.

theБабель По материалам:

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