FT: россия хочет создать евразийский торговый блок для конкуренции с США, ЕС и Китаем — Finance.ua
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FT: россия хочет создать евразийский торговый блок для конкуренции с США, ЕС и Китаем

Мир
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россия хочет создать евразийский торговый блок, который будет конкурировать со сферами экономического влияния США, Европейского Союза и Китая.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на доклад, который в апреле 2024 года представили на стратегической сессии под руководством премьер-министра россии Михаила Мишустина.
Цель москвы — восстановить свой доступ к мировой торговле, поместив россию в центр евразийского торгового блока. Новый «макрорегион», по задумке кремля, должен пережить переговоры рф с Западом по поводу будущего Украины и помочь укрепить позиции москвы на мировой арене. Этот блок должен взаимодействовать со странами Глобального Юга, предоставляя этим государствам доступ к сырью, а также к финансовым и транспортным потокам.
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Авторы документа признают, что существуют серьезные препятствия на пути реализации проекта. В частности, санкционное давление Запада мешает москве привлекать на свою орбиту бывшие советские республики и налаживать экономические связи с Глобальным Югом.
Кроме того, Запад успешно вынуждает страны Центральной Азии соблюдать санкции с помощью «кнута и пряника». Им предлагают доступ к мировым рынкам, транспортным коридорам и цепочкам поставок в обход россии. Союзники москвы также использовали санкции, чтобы вытеснять российский бизнес из своих юрисдикций, взять под контроль импортные и экспортные потоки и вывести производство из россии. Риски нарушения санкций позволили странам Центральной Азии получить от россии дополнительные комиссии.
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Страны Центральной Азии, как считают авторы отчета, пользуются «уязвимостью» кремля и стремятся «объединяться без россии» в группы, например, в Организацию тюркских государств. российские чиновники утверждают, что страны региона «переосмыслили коллективную историю» и «изменили мировоззрение» — продвигают английский как второй язык вместо русского, переходят на западные образовательные стандарты и отправляют элиты учиться на Запад.
россии придется «играть вдолгую», чтобы удерживать страны Центральной Азии в своей сфере влияния. А странам-союзникам придется «принять решение о своей позиции по отношению к россии», отмечают в отчете.
По материалам:
theБабель
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