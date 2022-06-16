ФРС США повысила ключевую ставку максимальными за 28 лет темпами — Finance.ua

Это самое значительное одномоментное повышение процентных ставок с 1994 года.
После того как ФРС повысила ставку именно на 0,75%, рынок сегодня, напротив, вырос: индекс Nasdaq поднялся на 2,5%, индекс S&P 500 — на 1,46%, индекс Dow Jones — на 1%. Индекс биржевого страха (VIX) упал на 10,58%.
Резкий рост ставки ФРС не будет последним, поскольку инфляция в США слишком высока. ФРС готова действовать решительно для ее сдерживания, заявил председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл.
«Конечно, сегодняшнее увеличение ставки на 75 б.п. очень резкое, и я не думаю, что подобные темпы повышения станут обычным делом, — сказал Пауэлл. — Однако, исходя из текущих соображений, увеличение ставки на 50 б.п., или 75 б.п., на июльском заседании кажется наиболее вероятным». После этого состоится еще три заседания ФРС.
В конце года ставка должна составлять 3,4% (удвоиться с нового текущего уровня), хотя еще в марте, когда уже тренд высокой инфляции тяжело было отрицать, ФРС все еще прогнозировала ставку 1,9% на конец 2022-го.
По прогнозу регулятора, к концу года ставка вырастет до 3,4%. До конца 2023 года ее размер составит 3,8%.
Также ФРС снизила прогноз роста ВВП США на 2022 год с 2,8% до 1,7%, на 2023 год — с 2,2% также до 1,7%.
Регулятор повысил прогноз по инфляции в США в 2022 году с 4,3% до 5,2%.
С начала года ФРС поднимала ставку трижды, в целом — на 150 базисных пунктов.