ФРС США повысила ключевую ставку максимальными за 28 лет темпами — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ФРС США повысила ключевую ставку максимальными за 28 лет темпами

Сегодня 10:13Мир
64
ФРС США повысила ключевую ставку максимальными за 28 лет темпамиФРС США повысила ключевую ставку максимальными за 28 лет темпами
Федеральная резервная система повысила ключевую ставку на 0,75 процентного пункта в диапазоне 1,5-1,75%.
Об этом идет речь в сообщении Федрезерва.
Это самое значительное одномоментное повышение процентных ставок с 1994 года.
После того как ФРС повысила ставку именно на 0,75%, рынок сегодня, напротив, вырос: индекс Nasdaq поднялся на 2,5%, индекс S&P 500 — на 1,46%, индекс Dow Jones — на 1%. Индекс биржевого страха (VIX) упал на 10,58%.
Резкий рост ставки ФРС не будет последним, поскольку инфляция в США слишком высока. ФРС готова действовать решительно для ее сдерживания, заявил председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл.
Читайте также
«Конечно, сегодняшнее увеличение ставки на 75 б.п. очень резкое, и я не думаю, что подобные темпы повышения станут обычным делом, — сказал Пауэлл. — Однако, исходя из текущих соображений, увеличение ставки на 50 б.п., или 75 б.п., на июльском заседании кажется наиболее вероятным». После этого состоится еще три заседания ФРС.
В конце года ставка должна составлять 3,4% (удвоиться с нового текущего уровня), хотя еще в марте, когда уже тренд высокой инфляции тяжело было отрицать, ФРС все еще прогнозировала ставку 1,9% на конец 2022-го.
По прогнозу регулятора, к концу года ставка вырастет до 3,4%. До конца 2023 года ее размер составит 3,8%.
Также ФРС снизила прогноз роста ВВП США на 2022 год с 2,8% до 1,7%, на 2023 год — с 2,2% также до 1,7%.
Регулятор повысил прогноз по инфляции в США в 2022 году с 4,3% до 5,2%.
С начала года ФРС поднимала ставку трижды, в целом — на 150 базисных пунктов.
По материалам: Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.