ФРС продолжит повышать ставки, пока инфляция не снизится — Finance.ua
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ФРС продолжит повышать ставки, пока инфляция не снизится

Сегодня 10:27Мир
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ФРС продолжит повышать ставки, пока инфляция не снизитсяФРС продолжит повышать ставки, пока инфляция не снизится
Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил о решимости снизить инфляцию и поддержку для этого повышения процентных ставок.
Его слова передает cnbc.
«Мы будем идти, пока не почувствуем, что находимся в том месте, где мы можем сказать, что финансовые условия находятся в должном месте», — заявил он.
По его словам, повышение ставок целесообразно, и Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС поддерживает идею повышения ставки на 50 б.п. на следующих двух заседаниях.
Напомним, Федеральный резерв США повысил ставку до диапазона 0,75%-1%, больше всего с нулевых, в частности подчеркнул неопределенность последствий российского полномасштабного вторжения в Украину.
В марте Федеральный резерв США впервые с 2018 года повысил ставку с 0,25% до 0,5%, чтобы обуздать инфляцию, а также ухудшил инфляционные прогнозы из-за войны россии против Украины.
В апреле руководители Федеральной резервной системы просигнализировали о готовности приступить к сокращению активов на балансе центробанка на 95 миллиардов долларов в месяц, что почти вдвое больше, чем раньше.
По материалам: Економічна Правда
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