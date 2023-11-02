ФРС США оставила ключевую ставку без изменений — Finance.ua

ФРС США оставила ключевую ставку без изменений
Федеральная резервная система (ФРС) США решила сохранить ключевую ставку без изменений на уровне 5,25−5,5%.
Об этом пишет Reuters.
При этом ФРС «оставила дверь открытой» для дальнейшего увеличения стоимости заимствований.
Также в своем заявлении регулятор признал неожиданную силу американской экономики, но обратил внимание на более жесткие финансовые условия, с которыми сталкиваются предприятия и домохозяйства.
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«Экономическая активность росла высокими темпами в третьем квартале», — говорится в заявлении центробанка США после двухдневного заседания, на котором должностные лица единогласно согласились оставить базовую процентную ставку «овернайт» в диапазоне 5,25%-5,50%, на этом уровне она находится с июля.
«Хотя рынки считают, что ФРС может прекратить повышение учетной ставки, поскольку финансовые условия сами по себе усиливаются из-за более высоких рыночных процентных ставок, данные, указывающие на более сильную, чем ожидалось, экономику и рынок труда, сохраняют перспективу еще одного повышения ставки.
В последнем заявлении ФРС отмечается, что, поскольку рост рабочих мест остается «сильным», а инфляция — «повышенной», центральный банк продолжает рассматривать «предел дополнительного ужесточения политики, которая может быть уместна для возвращения инфляции к 2% со временем».
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