Повлияет ли снижение учетной ставки на курс доллара: ответ НБУ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Повлияет ли снижение учетной ставки на курс доллара: ответ НБУ

Валюта
636
Повлияет ли снижение учетной ставки на курс доллара: ответ НБУ
Повлияет ли снижение учетной ставки на курс доллара: ответ НБУ
Снижение учетной ставки Национального банка Украины до 16% вряд ли повлияет на курс доллара. В том числе, потому что фактический уровень ставок на операции с банками не изменится.
Об этом сообщает глава НБУ Андрей Пышный.
По его словам, Украина уже три недели живет в режиме гибкого курсообразования, и курс двигается в обе стороны.
«Мы видим, что цель курсовой устойчивости и адаптации участников рынка и самого рынка к новым условиям, когда курс формируется прежде всего спросом и предложением, конечно, с участием НБУ, обеспечивается. Мы не ожидаем никакого ощутимого влияния на состояние курса и состояние рынка с учетом сегодняшнего решения», — отметил Пышный.
Как отметил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, при переходе на систему «нижней границы» по учетной ставке фактически уровень ставок по операциям Нацбанка с другими банками не изменился.
«Поэтому мы не ожидаем, что решение по установлению учетной ставки окажет негативное влияние на валютный рынок. Нашим приоритетом будет оставаться сохранение его устойчивости», — добавил он.

Finance.ua запускает бесплатную валютную рассылку 🤑

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.