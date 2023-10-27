Повлияет ли снижение учетной ставки на курс доллара: ответ НБУ — Finance.ua

Повлияет ли снижение учетной ставки на курс доллара: ответ НБУ Сегодня 10:00 — Валюта

Повлияет ли снижение учетной ставки на курс доллара: ответ НБУ

Снижение учетной ставки Национального банка Украины до 16% вряд ли повлияет на курс доллара . В том числе, потому что фактический уровень ставок на операции с банками не изменится.

Об этом сообщает глава НБУ Андрей Пышный.

По его словам, Украина уже три недели живет в режиме гибкого курсообразования, и курс двигается в обе стороны.

«Мы видим, что цель курсовой устойчивости и адаптации участников рынка и самого рынка к новым условиям, когда курс формируется прежде всего спросом и предложением, конечно, с участием НБУ, обеспечивается. Мы не ожидаем никакого ощутимого влияния на состояние курса и состояние рынка с учетом сегодняшнего решения», — отметил Пышный.

Как отметил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, при переходе на систему «нижней границы» по учетной ставке фактически уровень ставок по операциям Нацбанка с другими банками не изменился.

«Поэтому мы не ожидаем, что решение по установлению учетной ставки окажет негативное влияние на валютный рынок. Нашим приоритетом будет оставаться сохранение его устойчивости», — добавил он.

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