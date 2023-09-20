ФРС пока не будет завершать цикл повышения ставок — Finance.ua

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ФРС пока не будет завершать цикл повышения ставок

Кредит&Депозит
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ФРС пока не будет завершать цикл повышения ставок
ФРС пока не будет завершать цикл повышения ставок
Начинается двухдневное заседание Федеральной резервной системы США, на котором, как ожидается, чиновники пока будут оставлять процентные ставки без изменений, но в новых экономических прогнозах укажут, считают ли они нужным дальнейшее повышение ставок до конца года.
Об этом пишет Reuters.
Инвесторы, чьи контракты привязаны к ставке по федеральным фондам, считают, что центральный банк США почти наверняка оставит базовую ставку по федеральным фондам в текущем диапазоне от 5,25% до 5,5%, что соответствует переходу ФРС к более медленному и взвешенному темпу повышения ставок.
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С марта 2022 по май 2023 ФРС повышала ставки на 10 заседаниях подряд — от четверти до трех четвертей процентного пункта — в борьбе с самым сильным ростом инфляции с начала 1980-х годов.
В июне ФРС сделала паузу, но сопровождавшие это решение ежеквартальные экономические прогнозы показали, что 12 из 18 политиков все еще ожидают еще двух повышений ставок на четверть пункта до конца года.
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Одно из них прошло на июльском заседании. Хотя более медленный, «зависимый от данных» темп ФРС может привести к тому, что чиновники пропустят сентябрь, аналитики говорят, что в последних экономических новостях было мало такого, что бы побудило политиков снять это последнее повышение ставки с повестки дня.
Логика «отчасти заключается в инерции, поскольку участники Комитета, возможно, не захотят вмешиваться в то, что работает», — сказал экономист JP Morgan Майкл Ферроли.
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Кроме того, данные со времени последнего заседания ФРС, хоть и поддерживают мнение о замедлении инфляции наряду с продолжением экономического роста, были несколько неоднозначными, поскольку темпы роста цен на основные продукты питания в последнее время резко возросли.
На июльском заседании «большинство участников продолжали видеть значительные риски роста инфляции», — сказал Фероли, цитируя протокол этого заседания. Хотя инфляция замедлилась с пика прошлого года, базовые показатели показывают, что цены все еще растут примерно вдвое быстрее целевого показателя ФРС в 2%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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