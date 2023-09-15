Европейский центробанк повысил базовую ставку до рекордных 4,5% — Finance.ua
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Европейский центробанк повысил базовую ставку до рекордных 4,5%

Мир
33
Европейский центробанк (ЕЦБ) повысил ключевые ставки на 25 базисных пунктов, говорится в сообщении регулятора. Базовая ставка по кредитам выросла до 4,5%, ставка по депозитам — до 4%, ставка по маржинальным кредитам — до 4,75%. Это произошло в десятый раз подряд.
Решение, которое ЕЦБ принял на заседании 14 сентября, вступит в силу с 20 сентября.
Совет управляющих ЕЦБ считает, что процентные ставки достигли уровней, удержание которых в течение длительного времени «внесет существенный вклад в возврат инфляции к целевому показателю».
«Предстоящие решения ЕЦБ обеспечат сохранение ключевых ставок так долго, как это нужно, на уровнях, ограничивающих экономическую активность», — говорится в заявлении.
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ЕЦБ заявил, что с целью возврата инфляции до 2% готов корректировать инструменты.
По прогнозам регулятора, инфляция в еврозоне в этом году будет на уровне 5,6%, в 2024 году она замедлится до 3,2%, в 2025 — до 2,1%.
Опрошенные Bloomberg экономисты считают, что это вероятный пик агрессивного цикла жесткости монетарной политики в регионе.
Напомним, ранее рекордная базовая ставка ЕЦБ была 4,1%, установленная в июне 2008 года.
В июле ЕЦБ повысил все три ставки также на 25 б.п. Базовая ставка по кредитам составляет 4,25%, ставка по депозитам — до 3,75%, ставка по маржинальным кредитам — 4,5%
По материалам:
Forbes.ua
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