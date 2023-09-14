ЕЦБ ожидает инфляцию в еврозоне выше 3% в 2024 году — Finance.ua

ЕЦБ ожидает инфляцию в еврозоне выше 3% в 2024 году
Европейский центральный банк (ЕЦБ) ожидает, что инфляция в еврозоне в следующем году останется выше 3%, что усугубляет аргументы в пользу десятого подряд повышения процентной ставки.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что квартальные прогнозы ЕЦБ предполагают, что в 2024 году инфляция превысит 3%, что противоречит ожиданиям относительно небольшого снижения ставки.
«Обновленный прогноз на 2024 год значительно превышает целевой показатель центрального банка в 2% и будет выше июньского прогноза в 3%. Он также выше 2,7%, которые прогнозировал опрос экономистов», — говорится в сообщении.
Кроме того, ухудшение прогнозов на 2024 год добавляет аргументы в пользу повышения ставки, поскольку они подтверждают опасения, что снизить инфляцию может быть труднее, чем считалось ранее.
Напомним, Европейский центральный банк 27 июля принял решение повысить три ключевых процентных ставки на 25 базисных пунктов.
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