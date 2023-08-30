В НБУ спрогнозировали уровень инфляции до 2025 года (инфографика) — Finance.ua

В НБУ спрогнозировали уровень инфляции до 2025 года (инфографика) Сегодня 21:05 — Казна и Политика

В НБУ спрогнозировали уровень инфляции до 2025 года (инфографика)

Инфляция стремительно снизилась с начала года. Еще в январе она составляла 26% в годовом исчислении, тогда как уже в июле замедлилась почти до 11%.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

«Этому способствовала достаточно стабильная ситуация в энергетике, удешевление топлива в первом полугодии, а также наращивание предложения продовольствия. Весомое влияние оказали и меры НБУ, которые обеспечили устойчивость валютного рынка и побудили граждан больше накапливать в гривне», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что укрепление национальной валюты на наличном рынке сдерживало рост цен на товары и услуги со значительной составляющей импорта (одежда, электроника, авто, медицина и т. п. ).

Еще один фактор устойчивого замедления инфляции — неизменные тарифы на часть жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), в частности, на отопление и горячую воду.

«НБУ прогнозирует дальнейшее снижение инфляции — до 8,5% в 2024 году и 6,0% в 2025 году», — отмечает регулятор.

Этому будет способствовать ряд факторов:

во-первых, ожидается постепенное снижение мировых цен, в том числе на энергоносители;

во-вторых, завершение войны должно способствовать наращиванию производства, а большее предложение товаров сдерживает инфляцию;

в-третьих, НБУ и дальше будет балансировать валютный рынок и защищать привлекательность гривны. Это ограничит рост цен на импортные товары.

«Дополнительную поддержку курса гривны на этапе восстановления страны будут обеспечивать инвестиции и международная финансовая помощь. В то же время основной вклад в инфляцию послевоенных лет, вероятно, будет вносить постепенная корректировка тарифов на ЖКУ», — подытожили в НБУ.

Инфографика: НБУ

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