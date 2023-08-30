В НБУ спрогнозировали уровень инфляции до 2025 года (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В НБУ спрогнозировали уровень инфляции до 2025 года (инфографика)

Казна и Политика
61
В НБУ спрогнозировали уровень инфляции до 2025 года (инфографика)
В НБУ спрогнозировали уровень инфляции до 2025 года (инфографика)
Инфляция стремительно снизилась с начала года. Еще в январе она составляла 26% в годовом исчислении, тогда как уже в июле замедлилась почти до 11%.
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
«Этому способствовала достаточно стабильная ситуация в энергетике, удешевление топлива в первом полугодии, а также наращивание предложения продовольствия. Весомое влияние оказали и меры НБУ, которые обеспечили устойчивость валютного рынка и побудили граждан больше накапливать в гривне», — говорится в сообщении.
Читайте также
Отмечается, что укрепление национальной валюты на наличном рынке сдерживало рост цен на товары и услуги со значительной составляющей импорта (одежда, электроника, авто, медицина и т. п.).
Еще один фактор устойчивого замедления инфляции — неизменные тарифы на часть жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), в частности, на отопление и горячую воду.
«НБУ прогнозирует дальнейшее снижение инфляции — до 8,5% в 2024 году и 6,0% в 2025 году», — отмечает регулятор.
Этому будет способствовать ряд факторов:
  • во-первых, ожидается постепенное снижение мировых цен, в том числе на энергоносители;
  • во-вторых, завершение войны должно способствовать наращиванию производства, а большее предложение товаров сдерживает инфляцию;
  • в-третьих, НБУ и дальше будет балансировать валютный рынок и защищать привлекательность гривны. Это ограничит рост цен на импортные товары.
«Дополнительную поддержку курса гривны на этапе восстановления страны будут обеспечивать инвестиции и международная финансовая помощь. В то же время основной вклад в инфляцию послевоенных лет, вероятно, будет вносить постепенная корректировка тарифов на ЖКУ», — подытожили в НБУ.
Инфографика: НБУ
Инфографика: НБУ
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.