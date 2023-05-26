Французский производитель шин Michelin продает свой завод на территории рф — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Французский производитель шин Michelin продает свой завод на территории рф

Фондовый рынок
84
Французский производитель шин Michelin продает свой завод на территории рф
Французский производитель шин Michelin продает свой завод на территории рф
Французская компания Michelin, являющаяся всемирно известным производителем шин, объявила, что продает свою шинную производственную компанию и Camso CIS в россии компании — дистрибьютору шин в стране Power International Tyres.
Как сообщает Reuters, соглашение, одобренное местными властями, позволит сохранить 250 рабочих мест, в основном на единственном российском заводе Michelin в Давыдове.
В компании Michelin заявили, что невозможно перевести каждого сотрудника в Power International Tyres. Поэтому желающим покинуть компанию будет позволено сделать это «на хороших условиях».
Читайте также
Отмечается, что французская компания присутствовала в россии с 1997 года и стала первой международной шинной компанией, открывшей там собственный завод в 2004 году. В прошлом году она объявила, что приостанавливает производственную деятельность в рф и экспорт в страну после вторжения в Украину.
В апреле Michelin заявила, что прекращение деятельности в россии привело к 25% падению объемов в первом квартале этого года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.