Французский производитель шин Michelin продает свой завод на территории рф — Finance.ua

Французский производитель шин Michelin продает свой завод на территории рф
Французская компания Michelin, являющаяся всемирно известным производителем шин, объявила, что продает свою шинную производственную компанию и Camso CIS в россии компании — дистрибьютору шин в стране Power International Tyres.
Как сообщает Reuters, соглашение, одобренное местными властями, позволит сохранить 250 рабочих мест, в основном на единственном российском заводе Michelin в Давыдове.
В компании Michelin заявили, что невозможно перевести каждого сотрудника в Power International Tyres. Поэтому желающим покинуть компанию будет позволено сделать это «на хороших условиях».
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Отмечается, что французская компания присутствовала в россии с 1997 года и стала первой международной шинной компанией, открывшей там собственный завод в 2004 году. В прошлом году она объявила, что приостанавливает производственную деятельность в рф и экспорт в страну после вторжения в Украину.
В апреле Michelin заявила, что прекращение деятельности в россии привело к 25% падению объемов в первом квартале этого года.
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