Французская Sephora полностью выходит из рф — Finance.ua

Французская Sephora полностью выходит из рф Сегодня 19:13 — Фондовый рынок

Французская Sephora полностью выходит из рф

Французская сеть косметических магазинов Sephora заявила о продаже 100% акций своей дочерней компании в рф ее местному генеральному директору.

Об этом сообщила прессслужба холдинга LVMH, владеющего Sephora.

В дальнейшем работа сети будет осуществляться под брендом «Ile de Beauté».

Перед тем как сделка будет закрыта, стороны должны получить разрешение соответствующих органов, в том числе антимонопольных.

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В ассортименте магазинов Sephora представлены товары более 250 различных брендов, они были открыты в 34 городах россии.

Компания принадлежит конгломерату LVMH, ранее сообщившему об остановке своей деятельности в рф.

Как пишет российский Forbes, «Иль де Боте» — российская сеть косметики и парфюмерии, основанная в 2001 году. С LVMH она начала сотрудничать в 2008 году, а к 2017 году LVMH полностью выкупила сеть «Иль де Боте». В 2020 году было объявлено, что магазины «Иль де Боте» будут работать под брендом Sephora.

Напомним, компания Sephora, специализирующаяся на розничной продаже косметики и парфюмерии, в марте заявила, что приостанавливает деятельность в рф: закрывает магазины и прекращает онлайн-продажи.

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Економічна Правда По материалам:

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