Mercedes-Benz хочет продать склад автомобилей и дилерский центр в россии — Finance.ua

Mercedes-Benz хочет продать склад автомобилей и дилерский центр в россии
Немецкая компания Mercedes-Benz может изменить формат присутствия в рф. Так, немцы готовы продать имущество своего дистрибьютора «Мерседес-Бенц Рус» одному из дилеров или передать дилеру права дистрибьютора.
Об этом сообщает MMR со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Как отмечается, «Мерседес-Бенц Рус» обсуждает продажу дилерам своего склада автомобилей и дилерского центра через торги. Другой собеседник отметил, что до сих пор компания не распродавала склад автомобилей в россии, потому что опасается санкций.
Сейчас у Mercedes-Benz есть автозавод в подмосковном регионе.
В самой компании информацию об изменении формата ведения бизнеса в россии не подтвердили. Там подчеркнули, что «конкретных решений по этому вопросу пока нет».
«Просим отнестись с пониманием к тому, что мы не даем комментариев по поводу планов на будущее и стратегических решений», — заявили в Mercedes-Benz.
Этой весной Mercedes-Benz, как и многие другие иностранные автопроизводители, приостановил свою деятельность в рф. Компания пошла на такой шаг из-за агрессии россии против Украины.
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