Mercedes-Benz хочет продать склад автомобилей и дилерский центр в россии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Mercedes-Benz хочет продать склад автомобилей и дилерский центр в россии

Фондовый рынок
41
Немецкая компания Mercedes-Benz может изменить формат присутствия в рф. Так, немцы готовы продать имущество своего дистрибьютора «Мерседес-Бенц Рус» одному из дилеров или передать дилеру права дистрибьютора.
Об этом сообщает MMR со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Как отмечается, «Мерседес-Бенц Рус» обсуждает продажу дилерам своего склада автомобилей и дилерского центра через торги. Другой собеседник отметил, что до сих пор компания не распродавала склад автомобилей в россии, потому что опасается санкций.
Сейчас у Mercedes-Benz есть автозавод в подмосковном регионе.
В самой компании информацию об изменении формата ведения бизнеса в россии не подтвердили. Там подчеркнули, что «конкретных решений по этому вопросу пока нет».
«Просим отнестись с пониманием к тому, что мы не даем комментариев по поводу планов на будущее и стратегических решений», — заявили в Mercedes-Benz.
Этой весной Mercedes-Benz, как и многие другие иностранные автопроизводители, приостановил свою деятельность в рф. Компания пошла на такой шаг из-за агрессии россии против Украины.
По материалам:
MMR
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.