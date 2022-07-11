Mercedes-Benz хочет продать склад автомобилей и дилерский центр в россии — Finance.ua

Mercedes-Benz хочет продать склад автомобилей и дилерский центр в россии Сегодня 23:34 — Фондовый рынок

Немецкая компания Mercedes-Benz может изменить формат присутствия в рф. Так, немцы готовы продать имущество своего дистрибьютора «Мерседес-Бенц Рус» одному из дилеров или передать дилеру права дистрибьютора.

Об этом сообщает MMR со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как отмечается, «Мерседес-Бенц Рус» обсуждает продажу дилерам своего склада автомобилей и дилерского центра через торги. Другой собеседник отметил, что до сих пор компания не распродавала склад автомобилей в россии, потому что опасается санкций.

Сейчас у Mercedes-Benz есть автозавод в подмосковном регионе.

В самой компании информацию об изменении формата ведения бизнеса в россии не подтвердили. Там подчеркнули, что «конкретных решений по этому вопросу пока нет».

«Просим отнестись с пониманием к тому, что мы не даем комментариев по поводу планов на будущее и стратегических решений», — заявили в Mercedes-Benz.

Этой весной Mercedes-Benz, как и многие другие иностранные автопроизводители, приостановил свою деятельность в рф. Компания пошла на такой шаг из-за агрессии россии против Украины.

MMR По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.