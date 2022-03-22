Французская банковская группа BNP Paribas останавливает новый бизнес в России — Finance.ua

Французская банковская группа BNP Paribas останавливает новый бизнес в России
Французская банковская группа BNP Paribas из-за введенных международных санкций против россии проинформировала корпоративных клиентов о прекращении любого нового бизнеса на территории страны-агрессора.
По словам председателя наблюдательного совета УкрСиббанка Франсуа Бенаро (банк входит в BNP Paribas Group), введенные Западом ограничительные меры в отношении рф приводят к тому, что в этой стране прекращается финансирование всех новых проектов группы.
Кроме того, в конце марта российское подразделение банка не сможет обрабатывать транзакции корпоративных клиентов.
Бенаро добавил, что BNP Paribas в последние годы сокращал деятельность в России. В частности, поначалу в розничном бизнесе, а в 2020 году полностью прекратил потребительское кредитование.