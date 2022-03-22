Японский телеком-гигант NEC приостановил продажи и инвестиции в РФ — Finance.ua

Японская телекоммуникационная компания NEC Group приостановила все будущие продажи продуктов и услуг, а также — будущие инвестиции в рф.
Об этом говорится в заявлении компании.
NEC Group хочет выразить соболезнования всем, кто пострадал от трагической ситуации в Украине, и наши мысли особенно с семьей сотрудников NEC group, которые называют этот регион домом.
Мы искренне надеемся, что мирные и безопасные условия будут возобновлены как можно скорее", — заявили в компании.
Там напоминают, что американская «дочка» корпорация — Netcracker Technology — оперирует сайтами разработки программного обеспечения в Украине.
«Netcracker Technology реализовала ряд инициатив по оказанию помощи и поддержке своим работникам в Украине и их семьям, включая помощь в эвакуации и обеспечении жильем, едой, водой, товарами и запасами. На сегодняшний день более 700 наших украинских сотрудников и их семей перемещены в более безопасные места в Украине и за границей», — добавили в NEC.
«Помимо соблюдения правил правительства Японии и международного сообщества NEC Group приостановила все будущие продажи продуктов и услуг, а также будущие инвестиции в россии», — подчеркнули в компании.
Кроме того, NEC Group передаст 500 тысяч евро Всемирной продовольственной программе Организации Объединенных Наций (WFP) «на гуманитарную помощь пострадавшим от кризиса в Украине и близлежащих районах».
Каждая компания NEC Group собирает пожертвования от сотрудников по всему миру.
NEC — японская корпорация, производитель электронной, компьютерной техники, телекоммуникационного оборудования, одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний.