Франция запускает бюджетный проездной за 49 евро — Finance.ua

Франция запускает бюджетный проездной за 49 евро Сегодня 14:39 — Технологии&Авто

Франция запускает бюджетный проездной за 49 евро, travelfrancebucketlist.com

Франция запустит билет на общественный транспорт за 49 евро.

Об этом сообщает со ссылкой на Euronews Travel

Новый абонемент за 49 евро предусматривает неограниченное количество поездок региональными службами TER и междугородними поездами. Акцию запустят на фоне успеха популярного в Германии билета на общественный транспорт за 49 евро.

Ранее на этой неделе министр транспорта Клеман Бон обнародовал детали плана. По его словам, жители Франции, независимо от их возраста, смогут приобрести такой проездной на неограниченное количество поездок междугородными или TER по фиксированной невысокой цене.

«Идеальный вариант — иметь что-то вроде того, что есть в Германии и других европейских странах, чтобы поощрять к использованию поездов для путешествий», — отметил он.

Однако запуск проездного планируется только следующим летом.

Где это будет работать

Поезда TER соединяют местные пункты назначения в регионах Франции и обслуживают около 1,1 миллиона пассажиров в день.

Среди популярных маршрутов TER — Бордо — Аркашон (стоит около 15 евро) и Марсель — Тулон (17 евро). Пассажиры, совершающие такие поездки регулярно, с бюджетным проездным могут сэкономить сотни евро.

Intercity курсируют между французскими городами и обслуживают маршруты на больших расстояниях, чем поезда TER. Но они медленнее скоростных поездов TGV. Среди популярных маршрутов — Париж — Тулуза и Бордо — Ницца.

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Обычно билет на междугородный поезд между Парижем и Толузой обойдется вам в 94 евро — почти вдвое дороже ожидаемой цены за проездной в месяц.

Проездной также даст право на проезд местными автобусами, метро и трамваем, «если это возможно», — сказал Бон. Однако полные детали еще не определили.

Проездной в Германии, с которым можно неограниченно пользоваться проездом на железнодорожном транспорте за 49 евро в месяц, власти назвали «крупнейшей реформой общественного транспорта в истории Германии».

Более трех миллионов немцев приобрели билет с момента его запуска. Но руководители транспортных компаний предупредили, что цена за проезд может возрасти: повышение цен предположительно произойдет в январе 2024 года.

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