Франция вводит временный пограничный контроль: что изменится — Finance.ua
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Франция вводит временный пограничный контроль: что изменится

Мир
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Франция вводит временный пограничный контроль: что изменится
Франция вводит временный пограничный контроль: что изменится, delano.lu
Франция введет временные проверки на границе с шестью соседними странами с 1 ноября 2024 года для устранения рисков безопасности. Это касается границ с Бельгией, Люксембургом, Германией, Швейцарией, Италией и Испанией.
Это решение будет действовать до апреля 2025 года и будет охватывать наземные, воздушные и морские пути. Издание Delano.lu пишет, что Франция уже уведомила Европейскую комиссию и соседние государства о своем решении, ссылаясь на серьезные угрозы общественному порядку и безопасности.
Это решение было принято после периода роста напряженности вокруг миграции, объявил премьер-министр Мишель Барнье. По словам правительства Франции, проверки мотивированы необходимостью остановить мигрантов без документов, особенно тех, кто пытается попасть в Соединенное Королевство через Францию.
Мигранты часто пытаются пересечь Ла-Манш, создавая серьезные проблемы для французских властей. Граница с Италией уже давно контролируется в сотрудничестве с итальянскими властями, и, по словам Барнье, этот контроль оказался эффективным.
«Мера себя зарекомендовала. Сейчас мы введем этот контроль на всех наших государственных границах», — сказал премьер-министр.

Что это значит?

Украинцам, которые планируют поездки во Францию ​​или транзитом через нее, следует быть готовыми к возможным задержкам и более строгим проверкам на границе.
Хотя безвизовый режим для украинцев остается в силе, французские пограничники усилят контроль, в частности для предотвращения нелегальной миграции и т. д.

Не Францией единой

К слову, Франция не единственная в ЕС, кто принимает такие меры — в сентябре Германия также объявила о намерении контролировать свои границы.
  • Германия ввела аналогичные меры контроля 16 сентября 2024 года на своих границах с Францией, Бельгией, Нидерландами, Люксембургом и Данией.
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Немецкие чиновники объяснили, что проверки необходимы для устранения рисков безопасности, созданных нелегальной иммиграцией, включая торговлю людьми на внешних границах ЕС. Они также указали, что эта ситуация усложнила возможности приема беженцев, которые и так испытывают трудности, особенно после притока граждан Украины.
Ожидается, что пограничный контроль между Люксембургом и Германией останется в силе до 15 марта 2025 года.
И Франция, и Германия сформулировали эти меры как важный ответ на растущие угрозы безопасности в Европе. Правительство Франции подчеркнуло рост насилия среди мигрантов в ключевых транзитных пунктах и ​​подчеркнуло необходимость усиления безопасности вдоль своих границ.
В настоящее время 8 из 27 стран-членов Европейского Союза ввели определенную форму пограничного контроля. Это Австрия, Дания, Франция, Германия, Италия, Норвегия, Словения и Швеция.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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