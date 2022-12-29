Франция создала фонд военной поддержки Украины на 200 млн евро — Finance.ua

Франция создала фонд военной поддержки Украины на 200 млн евро
Париж создает фонд в размере 200 млн евро, который позволит Украине покупать оружие и военное снаряжение непосредственно у французских производителей.
Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
Он заявил о «надежной и постоянной поддержке», которую Франция оказывает Украине с начала войны.
«Мы изучили потребности украинской армии для продления этой помощи в 2023 году», — написал французский министр.
Напомним, прибыв в украинскую столицу, Лекорню встретился с министром обороны Алексеем Резниковым и президентом Владимиром Зеленским. Стороны договорились о продолжении передачи систем ПВО нашей стране.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью