Шмыгаль назвал условия и сроки получения пакета макрофинансовой помощи ЕС — Finance.ua
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Шмыгаль назвал условия и сроки получения пакета макрофинансовой помощи ЕС

Казна и Политика
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Украина рассчитывает до конца 2022 года подписать меморандум о предоставлении EUR18 млрд макрофинансовой помощи от Европейского Союза в 2023 году.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Условия есть, это уже не безусловный транш, как у нас было в этом году. Они, в частности, связаны с реформой корпоративного управления, введением принципов OECD, продолжением антикоррупционной реформы, реформы децентрализации, судебной реформы и т.д. Но ключевым является то, что мы имеем перспективу получения этих EUR18 млрд. Еще по меньшей мере $10 млрд мы рассчитываем получить в бюджет от США. Также работаем с МВФ, имеем мониторинговую программу и перспективу получить широкую программу до конца первого квартала», — сказал Шмыгаль в интервью агентству «Интерфакс- Украина», отвечая на вопрос об условиях получения пакета макрофинансовой помощи ЕС в 2023 году.
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Премьер подчеркнул, что все эти деньги позволят Украине перекрыть общий дефицит государственного бюджета-2023 в $38 млрд.
«Я думаю, мы его подпишем еще в этом году, а в первом квартале, в январе, мы уже ожидаем получить EUR3 млрд из этой макрофинансовой помощи от Евросоюза. Таковы наши политические договоренности и такая жизненная необходимость», — заявил Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

  • 15 декабря лидеры Европейского Союза одобрили экономический пакет из четырех частей, включающий и компромисс по выделению Украине EUR18 млрд макрофинансовой помощи в 2023 году.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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