Франция планирует запустить железнодорожный проездной билет за 49 евро: кто имеет право — Finance.ua

Франция планирует запустить железнодорожный проездной билет за 49 евро: кто имеет право Сегодня 10:45 — Личные финансы

Франция планирует запустить железнодорожный проездной билет за 49 евро: кто имеет право

После успеха немецкого Deutschlandticket этим летом во Франции планируется запустить собственную версию.

В интервью AFP в среду министр транспорта Франции Патрис Вергриет заявил, что соглашение было достигнуто со всеми регионами. Ожидается, что программа будет стоить 49 евро в месяц.

Об этом сообщает euronews.com

Читайте также Франция и группа других стран ЕС настаивают на ограничении украинского импорта

Кому и когда будет доступно

В июле и августе она будет доступна около 700 000 молодых людей в возрасте до 27 лет.

Туда войдет неограниченный проезд на поездах TER и Intercity, но будет исключать скоростные поезда TGV.

Еще в сентябре президент Эммануэль Макрон пообещал ввести национальный железнодорожный билет во время интервью с журналистом и ютубером, известным как Хьюго Декрипт.

Читайте также Франция присоединяется к Польше с требованием ограничения импорта украинской сельхозпродукции

Сначала он должен был отражать билет Deustchlandticket, позволяющий неограниченный проезд во всем местном и региональном общественном транспорте за 49 евро независимо от возраста в Германии.

Билет имел успех — он был продан более 3 миллионов раз с момента его запуска.

Напомним, с понедельника, 18 марта, «Укрзализныця» снова начала продажу билетов на поезда сообщением Украина-Австрия.

«Укрзализныця» изменила систему продажи билетов по маршруту Киев-Вена. Теперь проездные документы продаются исключительно в мобильном приложении УЗ.

Также онлайн доступен поезд австрийской железной дороги Чоп-Вена. Ранее в УЗ заявили, что продажа билетов на международные поезда через мобильное приложение должна устранить спекуляцию проездными документами.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.