Франция планирует запустить железнодорожный проездной билет за 49 евро: кто имеет право — Finance.ua

Франция планирует запустить железнодорожный проездной билет за 49 евро: кто имеет право
После успеха немецкого Deutschlandticket этим летом во Франции планируется запустить собственную версию.
В интервью AFP в среду министр транспорта Франции Патрис Вергриет заявил, что соглашение было достигнуто со всеми регионами. Ожидается, что программа будет стоить 49 евро в месяц.
Об этом сообщает euronews.com.
Кому и когда будет доступно
В июле и августе она будет доступна около 700 000 молодых людей в возрасте до 27 лет.
Туда войдет неограниченный проезд на поездах TER и Intercity, но будет исключать скоростные поезда TGV.
Еще в сентябре президент Эммануэль Макрон пообещал ввести национальный железнодорожный билет во время интервью с журналистом и ютубером, известным как Хьюго Декрипт.
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Сначала он должен был отражать билет Deustchlandticket, позволяющий неограниченный проезд во всем местном и региональном общественном транспорте за 49 евро независимо от возраста в Германии.
Билет имел успех — он был продан более 3 миллионов раз с момента его запуска.
Напомним, с понедельника, 18 марта, «Укрзализныця» снова начала продажу билетов на поезда сообщением Украина-Австрия.
«Укрзализныця» изменила систему продажи билетов по маршруту Киев-Вена. Теперь проездные документы продаются исключительно в мобильном приложении УЗ.
Также онлайн доступен поезд австрийской железной дороги Чоп-Вена. Ранее в УЗ заявили, что продажа билетов на международные поезда через мобильное приложение должна устранить спекуляцию проездными документами.
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