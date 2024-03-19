Франция присоединяется к Польше с требованием ограничения импорта украинской сельхозпродукции — Finance.ua
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Франция присоединяется к Польше с требованием ограничения импорта украинской сельхозпродукции

Аграрный рынок
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Франция присоединяется к Польше с требованием ограничения импорта украинской сельхозпродукции
Франция присоединяется к Польше с требованием ограничения импорта украинской сельхозпродукции
Франция присоединилась к Польше с требованием дополнительных ограничений на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, что ставит под угрозу переговоры о продлении беспошлинного доступа Украины к рынку ЕС еще на год.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на троих европейских дипломатов.
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск встретились в пятницу на саммите Веймарского треугольника в Берлине, где они призвали поддержать Украину в ее противостоянии двухлетней агрессивной войне россии.
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Лидеры заключили соглашение, чтобы сблизить позиции Парижа и Варшавы накануне переговоров по преодолению разногласий, возникших между странами ЕС и Европарламентом в вопросе торговли с Украиной.
Согласно оценкам, на которые ссылаются два дипломата, это изменение обойдется Украине в 1,2 миллиарда евро доходов от торговли.
«Это огромное сокращение для страны, которой нужна вся возможная помощь. Страны-члены, наиболее демонстративно поддерживающие Украину, также наносят ей наибольший вред», — заявил один из дипломатов.
По материалам:
Економічна Правда
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