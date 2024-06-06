Франция обещает €650 миллионов на помощь Украине в ключевых секторах — Finance.ua
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Франция обещает €650 миллионов на помощь Украине в ключевых секторах

Казна и Политика
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Франция обещает €650 миллионов на помощь Украине в ключевых секторах
Франция обещает €650 миллионов на помощь Украине в ключевых секторах
Во время визита президента Украины Владимира Зеленского во Францию ​​будут подписаны два соглашения о поддержке ключевых секторов экономики и критической инфраструктуры на общую сумму 650 миллионов евро.
Об этом сообщили в ходе телефонной пресс-конференции в Елисейском дворце.
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Французское агентство развития (AFD) предоставит «прогнозируемые средства в размере 400 млн евро в виде кредитов и 50 млн евро в виде грантов до 2027 года с целью расширения своей деятельности в Украине», — заявили там. Средства пойдут на поддержку, в частности, в энергетическом и транспортном секторах.
Второе соглашение на 200 миллионов евро будет касаться создания двустороннего фонда, который будет поддерживать проекты с участием компаний с французской долей капитала.
«Эти средства будут использованы для финансирования крупных проектов, для укрепления или замены выходящей из строя энергетической инфраструктуры, а также в сферах транспорта, водоснабжения, здравоохранения и сельского хозяйства», — детализировали в Елисейском дворце.
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Напомним, 6 и 7 июня Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться во Франции. На 6 июня запланировано его участие в торжествах по случаю 80-й годовщины высадки союзнических сил в Нормандии, а 7 июня в Париже состоится выступление в Национальной ассамблее и переговоры в Елисейском дворце с Эммануэлем Макроном.
Это будет уже четвертый визит президента Украины во Францию ​​с начала полномасштабного вторжения.
По материалам:
Укрінформ
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